Maria Grazia Cucinotta da infarto: l’abitino è troppo scollato e si vede (quasi) tutto. Pura estasi

Maria Grazia Cucinotta è una delle attrici più belle del panorama italiano. Divenuta celebre per essere stata scelta da Massimo Troisi ne Il Postino, Maria Grazia Cucinotta è ormai un’attrice affermata che, però, non si sente arrivata. Modella, ex concorrente di Miss Italia, attrice, oggi Maria Grazia Cucinotta è anche produttrice. E resta sempre una donna meravigliosa. Lo scatto postato poche ore fa sui social ha lasciato tutti senza parole. Maria Grazia indossa un abitino pieno di lustrini molto scollato che lascia intravedere quasi tutto…

Per annunciare il debutto delle “Figlie di Eva”, l’attrice ha scelto di pubblicare su Instagram questo selfie pazzesco che ha lasciato tutti a bocca aperta. “Momento di pausa…. domani debutto delle “Figlie di Eva”” ha scritto la Cucinotta sui social. Nello scatto per prima cosa salta all’occhio il suo seno prosperoso messo in evidenza da quel vestito scollatissimo. Poi salta all’occhio anche il trucco marcato che mette in risalto la sua carnagione. Continua a leggere dopo la foto

















I fan impazziscono: “Da favola stupenda affascinante”, “Bellissima, meravigliosa, stupenda, straordinaria, fantastica!”, “Mamma mia che esplosione di erotismo”, “Meravigliosa”, “Fantastica”, “Stupenda”, sono solo alcuni dei commenti di approvazione che compaiono sotto al post. La Cucinotta è davvero in grande forma e tutti se ne accorgono. Bella e felice. Anche grazie al teatro. La Cucinotta infatti è tornata sul palco e reciterà nella commedia “Figlie di Eva” insieme alle colleghe Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi. Continua a leggere dopo la foto









Che cosa è “Figlie di Eva”? Si tratta di una commedia che parla di tre donne che si alleano per vendicarsi di un uomo che in passato le ha truffate. Per Maria Grazia Cucinotta, da anni abituata a cinema e tv, è la seconda volta a teatro. I fan si aspettano molto da lei e tutti sono certi che non deluderà le aspettative. Di recente, ospite de La Vita in diretta, Maria Grazia ha parlato del marito Giulio Violati che ha sposato nel 1995. Continua a leggere dopo la foto





Lui le ha scritto una lettera che è stata letta in trasmissione: “Tutti celebrano la tua bellezza e i tuoi 51 anni splendidamente portati. Ma io sono tra quei pochi che da oltre 25 anni sa che la tua bellezza risiede nella tua anima. Sei sempre stata pronta a spenderti per aiutare chi soffre, a prestare la tua voce a chi non viene ascoltato e per gli ultimi hai sempre una parola di conforto. La sposa è un dono di Dio e tu per me e nostra figlia Giulia sei la nostra ricchezza e il nostro unico patrimonio”.

