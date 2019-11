Se c’è una che non proprio non pare arrendersi alla fine (e da un pezzo ormai) dell’estate, allora quella persona è Marina La Rosa. La ex concorrente del primo Grande Fratello della storia e dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi non si vede tutti i giorni in tv, ma su Instagram si dà parecchio da fare. Pubblica di continuo foto del suo privato e ultimamente sono più che altro istantanee della scorsa estate.

Molto, ma molto audaci alcune. In topless, con micro tanga, ma sempre condite con la sua proverbiale ironia. Marina, ex ‘gatta morta’ della Casa più spiata d’Italia non ha infatti perso il su fascino né quella dose di cinismo, caratteristiche che da sempre la contraddistinguono. E che dire del suo fisico? A 42 anni Marina La Rosa, che è anche mamma di due bambini, è pazzesca in bikini! (Continua dopo la foto)

















Nelle ultime settimane, come detto, si è data alla pazza gioia su Instagram con scatti in cui si vede (quasi) tutto. Ognuno, però, ha una caption particolare, anche riflessioni e pensieri ‘impegnati’ tra una foto e l’altra di nudo (quasi) integrale. Come: “Quando muori non soffri, non senti niente, non provi dolore perché non sai di essere morto. Sono gli altri a stare male, non tu. La stessa cosa accade quando sei un imbecille. E di questi ultimi ce ne sono tanti. Soprattutto a destra”. (Continua dopo la foto)









E che dire della didascalia che la sensuale Marina La Rosa lascia sotto al post in cui si mostra con il seno al vento e un micro tanga? “Ho deciso anch’io di ‘spararmi’ una posa figa. Perché lo sono e perché, ovviamente, le so fare – ha scritto – Ciò che non capisco è perché ci sono profili in cui ci sono solo questo tipo di foto. Noi donne (tutte, carine brutte madri sorelle povere ma belle ossigenate o rosse ecc) abbiamo molto altro da dire e da esprimere. A volte però ce ne dimentichiamo per cui mettiamo in mostra solo la ‘merce’ che abbiamo o che pensiamo di avere”. (Continua dopo foto e post)







“Siamo merce si, prodotti per ogni tipo di gusti e ci mettiamo in vendita. ‘Comprami, io sono in vendita’ cantava Viola Valentino e pensare che io in quegli anni ero appena nata. Non è cambiato nulla o forse sì ma solo in apparenza. La sostanza rimane sempre la stessa, sono una figa pazzesca”, è la conclusione. Natuaralmente i suoi post sono molto commentati e tra un “sei bellissima” e un “Pazzesca!”, qualcuno le fa ironicamente notare che la modestia non le manca.

Giulia De Lellis, delirio dopo l’ultima foto sexy: “Basta Photoshop, lo sappiamo!”