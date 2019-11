Melita Toniolo, da così vicino… La foto bollente, il ‘particolare’ esposto. E ha fatto sognare tutti

Le riunioni dell’asilo – nido o non che sia – possono essere davvero molto stressanti per le mamme. Indaffarate, di corsa, preoccupate, spesso le mamme faticano a stare appresso a tutto. Melita Toniolo, modella, conduttrice, ex gieffina, oggi influencer, è una mamma. E anche lei va alle riunioni dell’asilo. “Uscite sudate e col mal di testa anche voi dalle riunioni dell’asilo?😂😂 #sischerzaeh” ha scritto su Instagram dopo una riunione dell’asilo. Solo che lo scatto che ha postato a margine del commento è uno scatto bollente.

Melita ammicca alla camera, ha il volto e il corpo sudati, ha una mano tra i capelli e una maglia che lascia intravedere il top. Insomma, è una bomba di sensualità, altro che riunioni dell’asilo… La foto ha scatenato la fantasia dei fan che si sono sbizzarriti a scrivere commenti di ogni tipo: “Ci andrei ogni giorno se poi uscissi come te”, scrive qualcuno. E ancora: “Si però di fighe così tra le mamme manco l’ombra…”. Continua a leggere dopo la foto

















“Quanto sei bella!”, “Che meraviglia”, “Che spettacolo”, “Che splendore”. I fan perdono la testa di fronte alla sensualità di Melita e alle sue curve bombastiche. Anche molte mamme commentano: “E sarà sempre peggio…”, “Auguri, vedrai alla scuola primaria!”, “Io tutte le volte che apro il gruppo delle mamme!”. Già, essere mamme è difficile anche per queste cose… Le mamme lo sanno e non dobbiamo certo aggiungere altro. Continua a leggere dopo la foto









Melita Toniolo è diventata celebre per aver partecipato al Grande Fratello. Durante la sua permanenza nella casa la ragazza ha perso la testa per un concorrente: Alessandro Tersigni, vigile del fuoco. La loro love story è continuata anche dopo la fine del reality per qualche anno. Poi i due si sono lasciati: i troppi impegni lavorativi li tenevano troppo spesso lontani e la loro relazione ha iniziato a logorarsi. Per Melita, però, la fine di quella storia è stata un trauma. Continua a leggere dopo la foto





Almeno all’inizio. Oggi Melita è una donna felice e una mamma speciale del piccolo Daniel. La Toniolo ha ritrovato la serenità in amore grazie ad Andrea Viganò, milanese, classe 1978, comico, più noto con il suo nome d’arte, “Pistillo”. “Sicuramente ora penso più a Daniel che a me stessa, sono molto serena ma anche tanto stanca: faccio praticamente tutto da sola con l’aiuto del mio compagno e non è facile” ha detto Melita poco dopo il parto. Che brava mamma!

