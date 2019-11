Che Giulia De Lellis sia diventata un idolo per tante dopo l’esperienza a Uomini e Donne e al GF Vip è cosa nota. Solo su Instagram ha oltre 4 milioni e mezzo di follower pronti a seguire i consigli di Giulietta, che non a caso si era presentata al reality come “esperta di tendenze”. Pochi, e nemmeno lei, si aspettavano invece che il suo primo libro, ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, avrebbe raggiunto un successo tale in poco tempo.

Ha già venduto centomila copie, come annunciato dalla De Lellis, raggiante e allo stesso tempo incredula, su Instagram: “È ufficiale. Non so come dirvelo, perché sono allibita, scioccata. Ragazzi abbiamo venduto più di centomila copie. Non so se lo sapete ma questo libro lo ha scritto una ragazzina di 23 anni con l’aiuto di una professionista che ringrazierò per sempre. Queste due hanno venduto più di centomila copie: sono sconvolta”. (Continua dopo la foto)

















Davvero una notizia pazzesca per Giulia De Lellis, che però nonostante sia osannata da milioni di follower non è immune alle critiche. L’ultima riguarda proprio le sue foto social. Una in particolare, l’ultima che ha postato sul suo profilo. Ed è ancora uno scatto in slip e reggiseno, anche se c’è poco da stupirsi visto che sponsorizza una nota linea di intimo, ma non è questo il punto. (Continua dopo la foto)









Anche se dai tempo di UeD il suo aspetto è molto cambiato, su una cosa non può proprio farci niente: l’altezza. Non è un mistero che il corpo della De Lellis, per quanto tonico e proporzionato, non sia propriamente quello di una modella. Ciò nonostante è contesa da molti brand, quindi non avrebbe certo bisogno di modificare le sue foto per sembrare più slanciata come l’accusano i fan che nell’ultima foto hanno notato che sembra molto più alta di quanto non sia in realtà. (Continua dopo foto e post)







E così molti hanno accusato Giulia De Lellis di ‘nascondere’ la sua vera altezza con Photoshop: “Alta un metro e 50 però nelle foto si fotoshoppa 1,80”, ha commentato un’utente. E poi: “Se cresci un altro po’ in altezza sbatterai la testa”; “Dai, ammettilo quanto sei alta realmente, basta con photoshop”. “Ma perché ti devi per forza photoshoppare facendo sembrare di essere più alta? La conosciamo tutti la tua altezza! Finiamola di voler apparire perfette nei social, passa un messaggio sbagliato!”.

Sfera Ebbasta esce allo scoperto: è ‘lei’ la sua (bellissima) fidanzata. Foto