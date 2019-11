Raoul Bova e Rocío Munoz Morales sono riservatissimi. Entrambi attori ed entrambi bellissimi, sono infatti tra i personaggi del mondo dello spettacolo più discreti. Difficile che la coppia si sbilanci mai troppo sul privato, nelle interviste ma anche sui rispettivi canali social.

Recentemente la bella Rocío, che oltre a essere protagonista in tv con 'Un passo dal cielo 5' in queste settimane è impegnata in teatro proprio con Raoul nella commedia romantica 'Love Letters', che sarà in scena fino a dicembre, si è confessata sul settimanale Intimità e risposto alle domande che da tempo frullano in testa ai fan della coppia: quella sul matrimonio e quella su un eventuale terzo figlio (che poi sarebbe il quinto per Bova, già padre di Alessandro e Francesco nati dall'amore con Chiara Giordano) dopo Luna e Alma, nate rispettivamente nel 2015 e nel 2018.

















"Nozze e terzo figlio? Più probabili entrambi ma anche nessuna delle due ipotesi. Non facciamo programmi – ha detto l'attrice e modella alla rivista – Quando uno pianifica le cose a tavolino, la somma non dà mai il risultato sperato". "Non programmiamo nulla, neppure le vacanze – ha aggiunto – Per noi l'importante è stare insieme. Abbiamo fatto tanto per stare insieme! E spero che le mie figlie da grandi facciano lo stesso, che vivano senza pianificare".









Per quanto riguarda il capitolo figlie, Rocío Munoz Morales è una mamma molto protettiva e non mostra mai il loro volto su Instagram (e lo stesso fa papà Raoul Bova). Spesso non resiste, ma le bambine sono sempre riprese 'di sfuggita' o di spalle nei suoi scatti social, sempre e comunque corredati da dolci dediche. E per festeggiare la piccola Alma, che ha spento la sua prima candelina, ha postato una foto bellissima.







Mamma e figlia sul letto, con la spagnola che strapazza di baci la festeggiata. “Grazie per questo anno di te… pieno di sorrisi, purezza totale, affetto sincero e amore senza misura – ha scritto Rocío nella caption – Sei un meraviglioso regalo della vita Alma. Auguri a te!”. Pioggia di like e auguri affettuosi sotto il post. Da tanti fan ma anche da volti noti come Elisabetta Gregoraci.

