Benedetta Parodi, nulla sfugge ai fan. E così la foto condivisa su Instagram dalla conduttrice di Bake Off Italia ed esperta di cucina finisce tra le prese in giro. Tutti increduli per la ‘gaffe’ della zia Bene, considerata regina indiscussa della cucina in televisione. Solo pochi giorni fa la sorella di Cristina Parodi era stata criticata per aver proposto dei dolcetti per Halloween considerati da molti ‘troppo macabri’.

Benedetta Parodi aveva proposto ai fan la ricetta delle famose ‘dita di strega’ che, come spiegato nella didascalia del post, “Per Halloween non potevano sicuramente mancare” e sono “Squisiti rotolini di pane ripieni di marmellata di fragole pronti per spaventare i vostri ospiti durante la festa più paurosa dell’anno!”. Ma se molti follower sono rimasti piacevolmente stupiti per la semplicità della ricetta e l’effetto scenografico, molti altri non hanno apprezzato il suggerimento della giornalista. (Continua dopo la foto)

















Tanti si sono detti “disgustati” da quel consiglio goloso di Benedetta: “Sarà anche Halloween, ma sti dolcetti non si possono vedere. Dai, non esagerare”, commenta una fan. E un’altra follower della Parodi più piccola: “Non li farò mai anche se sono una golosa. Mi fanno troppo senso”. Ancora: “Queste dita mozzate fanno troppa impressione, non riuscirei mai a mangiarle”, “Non mi piacciono”. (Continua dopo la foto)









Questa volta invece la zia Bene è finita tra le polemiche per l’apparecchiatura della tavola. Possibile, si sono chiesti i fan, che proprio lei non sappia la giusta disposizione di bicchieri e forchette? Nel dettaglio, la Parodi ha pubblicato la foto di una bella tavola preparata per una cenetta tra amici ma se a colpo d’occhio sembra impeccabile, molti hanno notato degli errori. “Brava, piccolo dettaglio…la forchetta di sx va messa più alta e il bicchiere dell’acqua sulla dx sopra la punta del coltello…”, “I bicchieri non sono al posto che dovrebbero”, “Bella tavola, ma i bicchieri vanno un po’ più sulla destra”, si legge. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Questa sera .. Un post condiviso da Benedetta Parodi (@ziabene) in data: 4 Nov 2019 alle ore 11:23 PST



Ma anche la posizione dei tovaglioli non è passata inosservata: “Il tovagliolo va a sinistra però”, “Tovagliolo a sinistra., “Mi sa che hai sbagliato a mettere il tovagliolo, non lo vedo a sinistra”. Insomma, Benedetta Parodi è stata bocciata dai fan. Ma cosa dice in proposito il galateo? Le regole impongono che il tovagliolo venga adagiato sulla sinistra, accanto alle forchette, ma è anche vero che oggi gli esperti non disdegnano il tovagliolo a destra, come ha fatto la Parodi. I bicchieri, invece, vanno a destra del piatto, in corrispondenza della punta del coltello. E qui non deve esserci alcun dubbio.

