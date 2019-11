Elena Santarelli ha ritrovato il sorriso e si vede. Gli ultimi anni non sono stati facili per la bella showgirl e conduttrice per via della malattia del figlio più grande, Giacomo. Al primogenito di Elena e Bernardo Corradi era stato diagnosticato un tumore cerebrale che ha rivoluzionato le loro vite. Elena ha dovuto indossare l’armatura e ha passato gli ultimi tempi tra ospedali e medici, senza mai far trapelare le sue paure al figlio, che a 8 anni si è trovato a combattere una battaglia più grande di lui.

Ora però l'incubo è finito: Giacomo sta bene e tutti suoi familiari possono tirare un respiro di sollievo. Elena ha voluto scrivere un libro per raccontare la sua storia e dare speranza a milioni di mamme che vivono quotidianamente quello stesso calvario. E il ricavato di 'Una mamma lo sa', questo il titolo, andrà interamente in beneficenza.

















"Avevo mille dubbi sullo scrivere o meno questo libro – ha commentato Elena Santarelli – , ma quando ho spiegato a Giacomo che il ricavato sarebbe andato a scopo benefico mi ha detto: 'Fallo mamma. Tu fai sempre le cose per bene. Però lo voglio leggere". E ora che il peggio è passato, Elena ha voluto staccare la spina proprio insieme al suo Giacomo, volando con lui e un'amica a Dubai.









E proprio dagli Emirati Arabi arriva una serie di foto a dir poco spettacolari di Elena. Che avesse un fisico tonico, da urlo e con gli addominali scolpiti, si sapeva già, ma ai suoi tanti fan di Instagram non sarà certo dispiaciuto rivederla in bikini. Bella, bellissima Elena. E raggiante. E infatti il particolare che salta all'occhio negli scatti realizzati dal figlio Giacomo è un altro.

(Continua dopo foto e post)







"Life is better at the beach, Picture by jack super jack", commenta lei nella didascalia del post che ha fatto boom di like in pochi minuti. E come anticipavamo il dettaglio che lascia senza parole è che Elena non ha un filo di trucco nelle foto. Zero. Indossa solo il bikini e il suo sorriso più bello. E sì, probabilmente non c'era bisogno di conferme, ma anche al naturale la Santarelli è di una bellezza incredibile.

