Il 25 luglio scorso, dopo tanta attesa, Rosa Perrotta è finalmente diventata mamma. La ex tronista e Pietro Tartaglione, il corteggiatore che fu la sua scelta nello studio di Uomini e Donne, hanno dato il benvenuto a Domenico, detto Dodo. O ‘Nespolo’, come lo chiama affettuosamente su Instagram. Già, Instagram. Dopo un primo momento di assenza, convinta di non voler diffondere le foto del piccolo, la bella Rosa ha cambiato idea e presentato a tutti la sua creatura.

Da quel momento in poi la Perrotta ha reso Dodo protagonista del suo profilo e in pochi mesi di critiche ne ha già ricevute parecchie. Ma in barba ai commenti cattivi (anche offese) che spesso la investono, la 30enne condivide ogni giorno con i suoi follower i momenti con suo figlio. E lo stesso fa Pietro. Nelle ultime ore è scoppiata una nuova bufera contro la ex tronista.

















Come detto Rosa è nuova a coinvolgere il figlio nei suoi post, anche quelli sponsorizzati, su Instagram, dove vanta un seguito di più di un milione e mezzo di fan. Ma in uno degli ultimi, apparso tra le sue Storie, non è andato proprio giù a molti perché per pubblicizzare un noto marchio di the salutare, si è fatta "dare una mano" da Dodo.









Nel video si vede il piccolo, 3 mesi e mezzo, "passare" alla mamma la confezione e quel gesto non è piaciuto. E così sono ripartite le accuse di sfruttare il bambino. "Uh Gesù, poveri bambini", ha scritto un'utente su Instagram, come riporta FunWeek. E altri: "Chiamiamo gli assistenti sociali", "Questa ha bisogno di aiuto","Non so se ridere o piangere".







Rosa Perrotta si sarà abituata ormai a questi commenti, ma questa volta ha deciso di rispondere a chi la accusa di sfruttare “Nespolo” per la pubblicità. “È una cosa che faccio con tutto – ha scritto l’ex tronista sotto a un post della pagina Trash Italiano – la mattina mi ero ‘fatta passare’ la busta dell’insalata. Ma come state messi. Fatevi una risata che il veleno che sputate vi dà alla testa”.

