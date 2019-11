Caterina Balivo: tutti pazzi per la figlia Cora, 2 anni. È uno spettacolo (e biondissima!)

Caterina Balivo è la regina del pomeriggio di Rai1 con il suo ‘Vieni da me’ e anche di Instagram. Non c’è giorno che la conduttrice non regali ai suoi tanti fan scatti del suo quotidiano. E con la stessa naturalezza con cui, da perfetta influencer, condivide le foto del backstage, dei suoi outfit e delle serate mondane, la bella Caterina mostra spesso anche il suo lato più privato. Quello degli affetti.

Caterina Balivo ha due figli nati dall’amore con il marito, Guido Maria Brera: Guido Alberto e la piccola Cora. Ha parlato di loro qualche giorno fa quando ha raccontato ai suoi fan di Instagram un divertente siparietto che vede protagonisti i suoi bambini. La Balivo ha postato due foto: una che la ritrae bella e pronta per uscire con le amiche e l’altra della serata, in loro compagnia. E nella didascalia ha poi rivelato il “retroscena”. (Continua dopo la foto)

















“Mentre uscivo la mia piccola mi diceva ‘anche io anche io bengo’ mentre mio figlio mi minacciava dicendomi ‘allora dormo con te!’ – ha scritto Caterina – Tutto questo per due ore con amiche, un bicchiere di vino rosso e chiacchiere in libertà. Insegnare il valore dell’amicizia è anche saper dire ‘mamma esce con le sue amiche a cui vuole tanto bene!’”. Insomma, i suoi bimbi sono due “mammoni”. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore e sempre su Instagram è stata invece la piccola di casa, Cora, 2 anni, la vera protagonista. Dopo aver raccontato nelle Storie la bella gita in Toscana trascorsa anche a correre tra le viti con un bellissimo tutù rosa identico a quello della figlia, la conduttrice di ‘Vieni da me’ ha postato una bellissima fotografia mamma e figlia che non poteva passare inosservata tra i suoi fan. (Continua dopo foto e post)





“La mia prima giornata con la piccola Cora è finita! Ora comincia la seconda giornata in Rai”, ha scritto nella caption dello scatto in cui tiene in braccio la bimba, deliziosa in jeans e piumino rosa. E quanto è bionda! Like e commenti estasiati sono arrivati a valanga: “Che belle!”, “Siete una meraviglia”, scrivono in tantissimi. E poi, oltre a numerosi complimenti per mamma Caterina: “La fatina bionda”, “Che bella bimba”, “Stupenda” e “Come è cresciuta!”.

