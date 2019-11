Guendalina Canessa è diventata nota al grande pubblico con la partecipazione al Grande Fratello 7. E ha rivarcato la famosa porta rossa anche di recente, durante l’ultima edizione condotta da Barbara D’Urso ma è rimasta nella Casa giusto una settimana. A proposito della D’Urso, non è difficile vedere la bella Guenda nei suoi salotti televisivi, molto frequentati anche dal suo ex, Daniele Interrante. In una delle ultime ospitate a Pomeriggio 5, però, è finita tra le polemiche per la Canessa.

La ex gieffina ha mostrato la sua seduta di shopping. Shopping ‘estremo’, visto che l’ex gieffina arriva a spendere fino a 14mila euro per un paio di scarpe. “Io amo il lusso e ho una figlia che erediterà delle cose. Ci sono quelli che comprano i quadri mentre io compro la moda”, ha spiegato la Canessa. “Ma è vero che hai bruciato tutti i tuoi soldi?”, le ha chiesto a quel punto la conduttrice. (Continua dopo la foto)

















“Io brucio i miei soldi – ha risposto lei – Se lavoro e guadagno spendo tutto. Il bello è che io brucio i miei soldi, non li chiedo a mio padre o al mio uomo che non ho”. Le critiche non sono tardate ad arrivare dopo queste ‘rivelazioni’. “14 mila euro sperperati in 15 minuti per un guardaroba prettamente inutile. Ma dateli a chi ne ha bisogno. Vergogna”, ha scritto un utente. E ancora: “Con quello che oggi passano gli italiani guarda cosa dobbiamo vedere!”, “Schifo! Servizio inutile e diseducativo”. (Continua dopo la foto)









Critiche a parte per questo suo modo di spendere i soldi, c’è da dire che Guendalina Canessa raccoglie ogni giorno tantissimi complimenti su Instagram. Il motivo è presto detto: ha un fisico davvero mozzafiato e le foto che pubblica sui social sono spesso molto provocanti. Per non parlare dell’ultimo scatto che Guendalina ha voluto ricondividere tra le sue Storie di Instagram. (Continua dopo foto)







Solo qualche tempo prima aveva infiammato la rete con un abito nero aperto sulla schiena e quasi totalmente trasparente che metteva in risalto il suo lato B scolpito. Ora la ex gieffina ha riproposto ai suoi tanti fan uno scatto decisamente più audace realizzato a gennaio scorso. Nella foto in questione Guendalina Canessa è completamente senza veli. Indossa solo un paio di scarpe con il tacco molto alto mentre si scatta il selfie super hot allo specchio. Beh, c’è da giurarci che i suoi fan sono andati in estasi alla vista di questo scatto.

