“Che seno!”. Jane Alexander dea senza veli sul divano: le curve pazzesche e i chiletti in più mandano in tilt la rete

Jane Alexander sempre più sexy. La bella attrice ed ex concorrente del Grande Fratello Vip continua a sorprendere i fan con foto ad alto tasso erotico. Maliziosa, disinibita, bella, Jane Alexander è un concentrato di femminilità e splendore. L’attrice ama provocare i suoi postando foto che la ritraggono senza veli. “I miei pensieri non si placano. Mai” scrive Jane Alexander a margine dello scatto che ha mandato in visibilio i fan.

Lo scatto è in bianco e nero, Jane ammicca all’obiettivo e mostra il suo corpo morbido e pieno di curve pericolose. Se durante e dopo il Grande Fratello Vip, Jane aveva raggiunto l’apice della magrezza (ed era stata anche accusata di essere anoressica) oggi ha raggiunto il peso forma prendendo qualche chilo. È stata proprio lei, qualche tempo fa, ad in un commento a una sua foto di essere ingrassata 10 chili. E sta alla grande. Grassa? Macché, perfetta. E super sensuale. Guardate voi stessi. Continua a leggere dopo la foto

















Sguardo intenso e magnetico, col volto illuminato dal sole, Jane Alexander è seduta sul divano e tiene un braccio sulla pancia. Completino intimo nero con slip a vita alta, nello scatto si vede tutta la perfezione del corpo di Jane Alexander. Un corpo tutto naturale e per nulla ritoccato. Che fa impazzire i fan. I complimenti si sprecano. “Stai benissimo Jane”; “Sei uno schianto di donna”; “Una donna bellissima davvero”; “Dio che splendida che sei, e che seno!”, sono alcuni dei commenti che compaiono sotto alla foto. Continua a leggere dopo la foto









Eh già, il seno di Jane Alexander è un’istituzione: dai tempi di Elisa di Rivombrosa i fan non lo hanno mai dimenticato. “Buongiorno 🌞! Anche nella notte più scura si scorge la luna! Bellissima foto!! Il bianco e nero non passa mai di moda! E sei veramente uno spasso”, è un altro commento che si legge sotto la foto. Il corpo di jane non ha che guadagnato con quei chiletti in più: l’attrice è davvero bella e provocante. Siete d’accordo anche voi? Continua a leggere dopo la foto







E pensare che durante il Grande Fratello l’avevano anche accusata di essere anoressica… Oggi, invece, rilassata e con le curve al posto giusto, è una dea. È stato proprio grazie al Grande Fratello Vip che Jane Alexander ha raggiunto l’apice delle celebrità. Il pubblico l’ha amata per la sua schiettezza e per essersi mostrata senza filtri, per quello che è davvero. Ah! Nello scatto che ha fatto impazzire tutti Jane non ha neanche un filo di trucco. Che altro aggiungere?

Addio alla rossa Jane Alexander. L’attrice ha detto basta e si è mostrata così sui social