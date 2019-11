“Ma che roba…”. Shaila Gatta, la foto alla sua parte mai vista lascia senza parole. E gli hater massacrano la velina

Bella, è bella. Gli italiani lo vedono ogni sera quando Shaila Gatta si esibisce in balletti scatenati sul bancone di Striscia la notizia. L’ultima foto che la ragazza ha postato su Instagram, però, ha lasciato tutti sconvolti. La Gatta ha postato una foto che la ritrae di schiena ed è proprio la sua schiena che ha lasciato senza fiato i fan. Nessuno aveva mai fatto caso a quanto fosse muscolosa la sua schiena (diciamoci la verità, tutti guardano altro, di Shaila) e quindi quello scatto ha sconvolto più di una persona. “Be strong! 💪🏻 #body #back #fitness

@striscialanotizia” ha scritto Shaila Gatta a margine della foto.

E i fan si sono scatenati in commenti di ogni genere: “Non esagerare cerca di mantenere sempre la femminilità… i muscoli raramente sono femminili” le ha scritto per esempio qualcuno. “Che muscoli! Se faccio una rissa ti chiamo”, le hanno scritto ancora. Ovviamente, tra chi critica il suo corpo, c’è anche chi apprezza e le fa tanti complimenti. Continua a leggere dopo la foto

















“Sei bellissima e adoro il tuo modo di danzare” le scrive un follower. “Perfetta e meravigliosa”, “Che spalle e che schiena”, “Sei una donna bellissima”. Gli hater, però, ci vanno anche giù pensati scrivendole: “Che schifo”. No, ragazzi, non si può offendere una persona che si prende cura del proprio corpo e va in palestra per rinforzare il fisico. Certo, la sua schiena è “tanta roba”, ma come abbiamo fatto a non notarla mai? Continua a leggere dopo la foto









La foto incriminata è stata scattata mentre Shaila si preparava per Striscia la Notizia. Tutina ginnica, schiena in bella mostra, Shaila voleva postare una foto diversa dalle solite ma non ha convinto tutti. Ma tanto, si sa, non si può fare tutti contenti. E ci sarà sempre qualcuno che avrà da criticare quindi Shaila ha fatto bene a fare ciò che ha fatto. La sua schiena è pazzesca e ha lasciato a bocca aperta anche noi. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Be strong! 💪🏻 #body #back #fitness @striscialanotizia Un post condiviso da Shaila Gatta 🌸 (@shaylinka) in data: 5 Nov 2019 alle ore 5:44 PST

Dopo aver partecipato ad Amici, la carriera di Shaila è decollata: la ragazza è entrata a far parte dei corpi di ballo di Ciao Darwin e Tale e quale show. Nel 2017 è diventata la velina mora di Striscia la Notizia. E, nell’estate del 2019, ha condotto, con la velina bionda Mikaela Neaze Silva e Vittorio Brumotti Paperissima Sprint.

“Meraviglia”. Shaila Gatta, la foto del fisico della velina di Striscia: il particolare bomba