Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci. Negli ultimi giorni è volata a Los Angeles con il figlio e, dopo essere stata subissata di domande circa la nuova, presunta relazione dell’ex marito, Flavio Briatore, con la giovanissima Benedetta Bosi, si è ritrovata a fare i conti con gli insulti rivolti al piccolo Nathan Falco. Di nuovo. Un passo indietro. Prima che Briatore smentisse il flirt finito su tutti i giornali con la modella toscana di 49 anni più giovane di lui, Elisabetta aveva rotto il silenzio su questo gossip.

Lo ha fatto su Instagram, rispondendo ai commenti, sempre più incalzanti, dei follower. Tutto è cominciato quando un fan, parlando di Benedetta Bosi, ha scritto: “Non è il problema avere un altro rapporto, ma l’età. Questo sì destabilizza”. La risposta di Elisabetta? Più che tagliente: “Più che destabilizzare fa rabbrividire”. (Continua dopo la foto)

















Come detto, mentre la cronaca rosa si scatenava sull’ex marito e padre di suo figlio, Elisabetta Gregoraci era lontana. In California con Nathan Falco, che è stato ancora una volta preso di mira dai soliti hater per la forma fisica. Ne è scaturita un’ondata di insulti senza pietà sotto alle dolcissime foto mamma e figlio a Los Angeles condivise dalla showgirl calabrese su Instagram. (Continua dopo la foto)









“Brutto come il padre”, “A Falco un po’ di educazione alimentare e sport male non gli farebbe”, scrivono sotto agli scatti alcuni. E ancora: “Mettilo a dieta, mi sembra che sia ingrassato ancora”, “Fallo dimagrire un pochino se gli vuoi bene”, “Riduci un po’ le merendine e fagli fare tanto sport altrimenti fa la fine del babbo”, “Dagli da mangiare meno a Falco…. sta scoppiando fra poco”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Ready to fly ✈️✈️ noi ❤️ Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 25 Ott 2019 alle ore 3:34 PDT

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@elisabettagregoracireal) in data: 1 Nov 2019 alle ore 9:22 PDT



Insomma, come è già successo in passato, anche stavolta il piccolo Nathan ha incassato offese. Ma anche mamma Elisabetta ha fatto il pieno di critiche perché accusata di non badare troppo all’educazione alimentare del figlio e al suo benessere fisico. In ogni caso da parte della Gregoraci non è arrivata alcuna replica a questi attacchi e, giustamente, continua a pubblicare orgogliosa sul suo profilo le foto di Nathan.

Tina Cipollari a dieta: brutta sorpresa sulla bilancia, a Uomini e Donne. Quanto pesa adesso