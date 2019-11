C’era anche Elettra Lamborghini a uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, gli Mtv Europe Music Awards 2019. La manifestazione, che ha visto il trionfo di artisti come Billie Eilish, Taylor Swift, la k-band dei BTS e Mahmood, che si è aggiudicato il premio Best Italian Act, si è tenuta domenica 3 novembre a Siviglia e, come sempre, oltre ai riconoscimenti ha attirato attenzione il red carpet.

Tante, tantissime le star che si sono sfidate a colpi di stile tra tacchi, scollature e spacchi vertiginosi e tra loro anche diverse vip italiane. Per esempio Cecilia Rodriguez, che per l’occasione ha sfoggiato degli inediti capelli neri. E poi Elettra Lamborghini, ereditiera e cantante che amatissima tra i giovani e, nemmeno a dirlo, molto seguita su Instagram. Ed è proprio lì, sul social dove conta quasi 5 milioni di follower, si è sfogata dopo l’evento. (Continua dopo la foto)

















Per gli EMA 2019 Elettra Lamborghini non ha rinunciato a mettere in mostra le sue curve esplosive. Ha indossato un abito lungo celeste di Danilo Forestieri. Un vestito, nel dettaglio. ricoperto di paillettes e caratterizzato da una sinuosa gonna dallo spacco profondissimo e da un corpetto con le spalline e la maxi scollatura. Per completare l’outfit, poi, sandali tacco medio e fasce trasparenti e gioielli di cristalli. (Continua dopo la foto)









Elettra, che ha tenuto i capelli biondi legati in un mezzo raccolto, è sembrata più grossa del solito. Lo ha notato anche lei rivedendosi negli scatti dopo la sfilata sul tappeto rosso e più tardi, nelle sue Storie di Instagram, ha spiegato di non amare quel tipo di fotografie. Ha infatti rivelato di essere poco fotogenica quando posa sui red carpet e poi ironizzato sul suo aspetto, paragonandosi a una balena e a un tricheco. (Continua dopo le foto)







“Ragazzi sono incaz***a, perché nelle foto faccio sempre c***re – ha esordito Elettra nelle Storie – Ogni volta che faccio le foto nel red carpet sono un cesso atomico! Facciamo una petizione per non farmi più fare foto nel red carpet!”. “Mi sono pentita di aver legato i capelli – ha poi aggiunto – Ditemi se non sembro una balena con quel vestito! Non faccio più foto, sembravo un tricheco”.

