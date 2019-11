Paola Caruso è felice accanto a Moreno Merlo. Tra la ex Bonas di Avanti un altro, che è anche mamma di Michelino, e l’ex tentatore di Temptation Island la storia si fa sempre più seria. Si sono conosciuti la scorsa estate grazie ad amici comuni e da allora non si sono più lasciati. Moreno ha già conosciuto il figlio che Paola ha avuto 8 mesi fa dall’ex compagno Francesco Caserta e con lui ha subito instaurato un rapporto molto stretto.

“Moreno è una persona che ascolta molto, in più crede nei miei stessi valori e ha sani principi. Mi sembra di conoscerlo da tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me”, ha raccontato Paola Caruso a Nuovo. “Conviviamo insieme ma part-time. Nel senso che Moreno vive a casa mia per 3, 4 giorni alla settimana e poi raggiunge sua madre che abita da sola in un paesino fuori città. Il progetto è quello di convivere a tempo pieno, però vogliamo fare le cose bene e con calma”, ha aggiunto. (Continua dopo la foto)

















“Penso che Moreno sia la persona giusta per dare un fratellino o una sorellina a Michelino – ha spiegato ancora la showgirl calabrese – Ne abbiamo già parlato e magari tra un paio d’anni faremo un bebè. Io vorrei un altro maschietto, però, perché con le femminucce ci sono sempre problemi…E non solo: in futuro mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”. (Continua dopo la foto)









Michelino ha 8 mesi oggi e mamma Paola, che è attivissima su Instagram, ha voluto condividere questa giornata importante con i suoi follower con un’immagine che però non è piaciuta proprio a tutti. Per celebrare l’ottavo mese dalla nascita di Michele, infatti, Paola Caruso si è fatta ritrarre completamente nuda nella vasca idromassaggio in compagnia del figlio, anche lui senza veli e i commenti negativi e le critiche sono arrivati a pioggia. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Mio❤️🔐#8mesi#8monthsold #paolacaruso#michelinomio#aqualux#familyfirst#familylife#idromassaggioincamera#jacuzzi#momlife#momandson Un post condiviso da Paola Lucia Caruso (@paolacarusoofficial) in data: 2 Nov 2019 alle ore 4:19 PDT



“Ma che bisogno c’è a fare queste foto, ma non riescono a tenere gli abiti addosso?”, ha scritto una. E altri: “Bellissimi, ma c’era bisogno di farsi una foto nudi, e pubblicarla … sono foto private secondo me”, “No vabbè però un poco di contegno, tu nuda con tuo figlio nudo addosso, ma un poco di contegno. Non è un commento bigotto perché ogni mamma fa il bagno con il proprio figlio, ma renderlo pubblico un momento così intimo e pudico, mi sembra eccessivo. Potresti risparmiare a tuo figlio l’imbarazzo quando si farà grande. Per me sei incommentabile detto ciò”, “Io ti stimo e ti seguo però credo che certi scatti debbano restare intimi”.

Ilary Blasi, ma sei tu? Si presenta ‘così’, a sorpresa. E lascia tutti a bocca aperta