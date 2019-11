Ilary Blasi l’aveva annunciato su Instagram il compleanno della sorella Melory. Lo aveva fatto pubblicando una foto vintage di loro due bambine che aveva subito raccolto un’infinità di like. “Sembravano così lontani eppure anche tu sei arrivata a 30 ma rimarrai per sempre la piccola di casa… tanti auguri sorella mia e che la vita ti sorrida”, ha scritto Ilary nella caption dello scatto.

Biondissime e già bellissime, le sorelle Blasi posano sorridenti al mare e, come era prevedibile, la foto è stata commentatissima: “Avere una sorella è il regalo più bello … da piccole non era così …ma col passare degli anni la differenza di età si sente molto meno e mi sento molto molto fortunata”, “Dolcissima Ilary. Auguri a tua sorella”, “Bellissime già da bambine”, si legge. “Ti voglio bene”, ha poi risposto Melory Blasi, aggiungendo due cuoricini. (Continua dopo la foto)

















La piccola di casa (Ilary, che è la mezzana, e Melory hanno una sorella maggiore che si chiama Silvia, ndr) non c’entra nulla con il mondo dello spettacolo. È infatti ortottista, ovvero professionista sanitario specializzato nella diagnosi dello strabismo e del suo trattamento e nella riabilitazione visiva dei disturbi motori e sensoriali della visione e per festeggiare il 30esimo compleanno ha organizzato un party a tema ‘The Great Gatsby’. (Continua dopo la foto)









Naturalmente le foto della festa sono finite sui social e quello che ha colpito maggiormente è stato il look inedito di Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti, che ha condiviso molte Storie della serata, è apparsa a sorpresa con i capelli nero corvino e fasciata da un abito lungo e argentato, impreziosito da sfavillanti paillettes. Praticamente trasformata. Il marito, invece, nelle immagini condivise da Ilary, sfoggia una perfetta forma fisica in un sobrio smoking, (Continua dopo le foto)







I coniugi Totti si sono poi dati alle danze in pista insieme agli altri invitati tra cui l’attrice Michela Quattrociocche, anche lei vestita anni ’20. Una serata, quella del 30esimo di Melory, che Ilary ha voluto immortalare nei momenti più emozionanti e divertenti, come il taglio della torta con l’iniziale della sorella e il brindisi finale. La conduttrice non si è persa nemmeno un secondo dei festeggiamenti e ha dimostrato ancora una volta che la famiglia è al primo posto e anche che, anche se non ce ne era bisogno, è comunque divina. Anche mora.

