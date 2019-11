Presto Beatrice Valli sposerà il suo Marco Fantini. Poco tempo fa, durante un viaggio a Parigi, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e oggi influencer seguitissima ha ricevuto una romantica proposta di nozze dal compagno e papà della sua bambina (ha anche un altro figlio nato da una precedente relazione) ma nelle ultime ore circola un altro gossip sulla coppia.

A lanciarlo, come riporta il sito Gossip e Tv, è stato il blog News UeD: i due ex volti del programma di Maria De Filippi aspettano un altro figlio? Beatrice è quindi incinta per la terza volta? La sorella di Ludovica Valli non ha ancora commentato la voce, nonostante i suoi fan le abbiano già chiesto conferme su Instagram. Il blog News UeD fa sapere di essere stato contattato da una persona che ha raccontato che “sembrerebbe vero che Beatrice è incinta. E che lei e Marco stanno aspettando di raggiungere i 3 mesi di gravidanza prima di comunicarlo”. (Continua dopo la foto)

















Inoltre, si legge ancora sul blog, “al momento della proposta di matrimonio i due sapevano già della bella notizia, ma hanno deciso di attendere il giusto tempo prima di comunicarla”. Non solo. Qualcuno su Instagram ha già notato un pancino sospetto… Come detto, però, l’ex corteggiatrice continua a rimanere in silenzio su questa spifferata. Nessuna conferma ma anche nessuna smentita per ora. (Continua dopo la foto)









Eppure proprio dopo l’uscita del gossip della terza gravidanza, la bella Beatrice ha risposto a diverse domande dei follower su Instagram e, pur non facendo alcun accenno alla voce, ha svelato i dettagli sulla grave e pericolosa infezione alle tube da cui è stata aggredita nei mesi scorsi e raccontato di non aver subito un’operazione ma di aver dovuto “farsi in vena antibiotici e cure molto forti” che l’hanno debilitata. (Continua dopo le foto)







Quella cura le ha provocato anche “problemi al colon e all’intestino – ha aggiunto sempre nelle Storie – Tuttora ne soffro, è una cosa che mi rimarrà a vita.” La futura signora Fantini ha anche spiegato che l’infezione l’aveva fatta spaventare non poco: “I medici continuavano a ripetermi che avrei potuto avere problemi nelle prossime gravidanze ed ero preoccupata per questo”. Poi, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio. Ma la domanda è: sarà vero è di nuovo in dolce attesa?

