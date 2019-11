Elisabetta Canalis è bella da impazzire. Quarantuno anni compiuti a settembre scorso, la ex Velina mora di Striscia la Notizia che faceva coppia con Maddalena Corvaglia è sempre più attraente. E sexy. Lo dimostra praticamente ogni giorno, anche da lontano. Da anni infatti vive a Los Angeles, dove si è trasferita per amore del marito e papà di sua figlia Brian Perri, ma non dimentica mai di aggiornare i suoi tantissimi fan.

Solo su Instagram Eli, che ogni giorno regala scatti del suo quotidiano, ha quasi 2 milioni e mezzo di follower che a ogni suo post o Storia rimangono estasiati. Fisico e curve mozzafiato, la Canalis è anche apprezzata per la sua ironia e semplicità. Era scritto, dunque, che anche il video in cui si mostra mentre fa le pulizie di casa avrebbe mandato in delirio il suo esercito di fan. E così è stato. (Continua dopo la foto)

















Elisabetta Canalis in versione casalinga, con pantaloncini e top sportivo, ha piacevolmente stupito tutti. Le sue gambe tornite, magre e sensuali sono in mostra così come i suoi addominali di marmo. Tiene i capelli raccolti, non ha trucco ed è bellissima pure con lo spazzolone per pulire i pavimenti in mano. I fan, di fronte a quella visione, hanno perso la testa. (Continua dopo la foto)









Proprio come successo dopo l’ultimo post. In questo caso la foto è in bianco e nero. La ex Velina, che commenta lo scatto scrivendo semplicemente “weekend”, è immersa nella lettura. Seduta sul divano, la Canalis è intenta a sfogliare un libro ma è il look a catturare l’attenzione. Con le gambe nude, indossa una semplice canottiera bianca ma salta subito all’occhio l’assenza di reggiseno. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Weekend 🖤 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 2 Nov 2019 alle ore 6:07 PDT



Il top bianco è molto aderente e pure leggermente trasparente, dunque è stato impossibile per i fan non concentrarsi su quel dettaglio piccante (“Fa freddino…”, “I capezzoli!”). E così lo scatto, come sempre accade quando si tratta di Elisabetta Canalis, ha scatenato i fan, che hanno riempito di commenti la foto sexy: “straordinariamente bella” a “Sei il top” fino a “Bona”, “Spettacolare”, “Quanta bellezza”.

