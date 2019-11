Il triangolo Eva Henger, Mercedesz e Lucas Peracchi continua a far discutere. Nelle scorse settimane la ex attrice ha lanciato forti accuse al fidanzato della figlia, sui giornali e nei salotti televisivi: l’ex volto di Uomini e Donne, secondo Eva, avrebbe fatto violenza sulla figlia (che per la cronaca l’ha sempre difeso) e ora dopo queste dichiarazioni pesantissime, non ha più rapporti con la madre.

Negli ultimi giorni Lucas ha rotto il silenzio in una lunga intervista alla rivista Novella 2000 in cui ha rivelato di aver denunciato Eva e svelato anche alcuni particolari intimi con la fidanzata Mercedesz. Lucas, di mestiere personal tranier, ha detto di aver denunciato la suocera Eva per proteggere la sua immagine ma sarebbe disposto a ritirarla se lei tornasse sui suoi passi smentendo tutte quelle che l’ex tronista definisce calunnie nei suoi confronti. (Continua dopo la foto)

















E dopo aver spiegato che con Mercedesz non è mai avvenuta alcuna violenza ma al massimo forti discussioni, il personal trainer ha svelato alcuni dettagli intimi: “Io sono molto caldo e penso Mercedesz ne sia felice di questo. Quante volte al giorno lo facciamo? Una volta al giorno è tassativo, come bere un bicchier d’acqua. Se possiamo, finché non sveniamo”, ha concluso nell’intervista. (Continua dopo la foto)









Che i due, Lucas e Mercedesz, siano unitissimi e sempre più innamorati traspare anche da Instagram. Tra loro la storia procede a gonfie vele. Sono spesso in viaggio, da poco sono tornati dal Portogallo e qualche giorno fa hanno anche raggiunto il lago di Lugano, come dimostrano gli scatti social. E hanno anche una “foto di rito” come la definisce Mercedesz sul suo Instagram, che non manca mai nelle loro vacanze: quella in cui si tengono per mano, con lei di spalle o a tre quarti e il suo lato B in primo piano. (Continua dopo foto e post)







Mercedesz ha raggruppato quelle foto piccanti in un post che riassume i loro viaggi più recenti: Como, sulle montagne lombarde, in Sardegna, alle Maldive e in Portogallo. E sia al mare che sulla neve, lei mostra disinibita il fisico e il lato B scolpiti, facendo strage di cuori. E lancia un sondaggio: “Quale foto preferite?”. Le risposte non sono tardate ad arrivare, come i complimenti. Anche da parte dell’amica Elena Moralis: “Bellissimi voi!!! E guarda com’è perfetto!”.

