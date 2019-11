Anna Tatangelo è finita di recente al centro del gossip per via di un botta e risposta al vetriolo con la collega Dolcenera. Quest’ultima, ospite di Caterina Balivo a Vieni da me, ha parlato del secondo posto al Festival di Sanremo con il brano ‘Com’è straordinaria la vita’, quando Lady Tata trionfò nella categoria donne con ‘Essere una donna’. “A Sanremo 2006 vinse Anna Tatangelo nella categorie donne. Meritavi tu?”, le ha domandato la Balivo.

E Dolcenera, dopo qualche titubanza, ha risposto: “No dai ragazzi, è proprio una cosa che non si può mettere insieme il pesce con il caviale. Comunque sì, meritavo di vincere io”. Non è tardata ad arrivare la replica della Tatangelo. Via radio, a 105 Take Away: “Io il pesce e lei il caviale? In genere lascio cadere le cose. Il pesce piace a tutti ma il caviale fa schifo a un sacco di gente”, ha commentato la compagna di Gigi D’Alessio. (Continua dopo la foto)

















Per ora, ma solo per ora, il botta e risposta è finito così. Ma la polemica sembra molto lontana dall’essere chiusa, considerando la rivalità tra le due cantanti. In attesa di eventuali nuovi sviluppi (e frecciatine) Anna Tatangelo continua a infiammare la rete con scatti a dir poco provocanti. La cantante è praticamente una delle regine di Instagram: non c’è post che non venga preso d’assalto dai suoi fan. (Continua dopo la foto)









Ed è risuccesso con l’ultima foto sexy. Anna, che nella caption lascia solo un cuoricino nero, indossa un maglioncino nero a collo alto molto aderente total black e un paio di slip, sempre neri. Nello scatto in bianco e nero, Anna è seduta in terra con le spalle al letto e quell’outfit e quella posa mettono in primo piano le sue gambe perfette. E, inutile aggiungerlo, l’immagine non è passata inosservata tra i suoi tantissimi follower. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 🖤 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 1 Nov 2019 alle ore 1:14 PDT



Irresistibile Anna Tatangelo nel nuovo scatto che, come spesso accade, in pochi minuti è stato invaso di like e complimenti. «Che fascino splendida creatura» , «Ho l’acquolina in bocca», «Sei uno spettacolo della natura!! Bella dolce e sensuale», le scrivono i fan, rapiti da tanta sensualità e bellezza. E ancora: «Ha due gambe da favola», «Che cosce!», «Per me l’alba al mattino era qualcosa di pazzesco, ma tu oggi mi hai fatto ricredere in tutto e per tutto perché tu batti l’alba come qualsiasi diamante al mondo».

Federica Panicucci: i segreti dei suoi capelli, da sempre lunghi e bellissimi