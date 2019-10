“Fantaghirò”. Così si definisce nella didascalia della foto da bambina che ha voluto condividere con i suoi tanti fan di Instagram. Con molta probabilità il paragone è riferito al taglio di capelli che ricorda quello della mitica protagonista della miniserie fantasy anni Novanta, ovvero Alessandra Martinez. Scherza sulla capigliatura folta e il taglio curioso, ma in fondo anche se sono passati anni e nel frattempo lei è diventata una modella e una delle donne più belle e desiderate d’Italia, occhi e sorriso sono rimasti identici.

Basta soffermarsi su questi dettagli per riconoscerla all’istante. Sì, è proprio Marica Pellegrinelli, che era bellissima anche da piccola. E come era prevedibile, sotto alla foto vintage, caricata poche ore fa sul suo profilo Instagram, i like e i commenti sono arrivati a pioggia. Anche dai vip come Eva Riccobono, che scrive: “Uguale a ora ma un po’ più a Fanrtaghirò in effetti. (Continua dopo la foto)

















“Comunque sei sempre uguale, bellissima”, scrive una fan. E altri: “Eri già bella”, “Che tenera”, “Che meraviglia”, si legge ancora. Qualcuno nota la somiglianza con il figlio più piccolo, Gabrio Tullio, avuto dall’ex Eros Ramazzotti, altri lasciano semplicemente cuoricini rossi sotto allo scatto che, in generale, è piaciuto molto ai follower di Marica. Che proprio nelle ultime ore è rifinita sulle pagine del gossip. (Continua dopo la foto)









Com’è noto da mesi la modella ed Eros Ramazzotti si sono detti addio. Marica Pellegrinelli ha voltato pagina con Charley Vezza e la loro storia procede a gonfie vele. Ma qualcuno ha pensato che fosse finita dopo aver visto un post dell’imprenditore. Quello in cui si mostra con due ragazze e ne bacia una sul petto. La foto è in bianco e nero ed è chiaramente simpatica, di una festa. “Turn your passion into art (‘Trasforma la tua passione in arte’, ndr)” è il commento di Vezza. (Continua dopo foto e post)







Eppure qualcuno deve aver pensato che uno scatto simile fosse un evidente segnale del naufragio della relazione tra Charley e la bella Marica. Ma si sbagliava, come dimostra il like della stessa Marica a quella foto. Un gesto che ha immediatamente spento le false voci emerse sulla possibile rottura della love story. Come detto, il legame tra la Pellegrinelli e Vezza va alla grande, anche se preferiscono viverlo lontano dai riflettori.

“Una nullità”. Chiara Giordano, la ex di Raoul Bova racconta tutto il suo dolore (c’è di mezzo sempre “lui”)