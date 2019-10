Se in tv, a Detto Fatto, Bianca Guaccero continua a divertire ed emozionare il pubblico, parallelamente su Instagram fa incetta di complimenti. La conduttrice dello show pomeridiano di Rai2 è sempre più attiva sui social e non c’è giorno che non delizi i suoi tanti follower con scatti privati. Spesso, poi, sono fotografie del backstage o della puntata dove i look sfoggiati fanno padrone.

Un po’ come fa da tempo Caterina Balivo (un paragone che naturalmente è stato subito notato vista la ‘rivalità’ di Detto Fatto e Vieni da me, che vanno in onda in contemporanea). E quest’anno anche la bella Bianca deve aver pensato che anticipare gli outfit, gli ospiti e i temi della puntata e condividere i successi del programma sia un ottimo modo per fidelizzare gli spettatori. E così il suo profilo Instagram è diventato pieno zeppo di immagini fresche e colorate e di video girati dietro le quinte. (Continua dopo la foto)

















Anche l’ultimo post riguarda Detto Fatto. Nella foto Bianca Guaccero si mostra seduta al centro dello studio. Indossa un delizioso abitino colorato, décolleté abbinate e porta i capelli raccolti in uno chignon alto. Sta benissimo, come sempre, ma in questo scatto ‘rubato’ i follower sono rimasti colpiti da un dettaglio: le sue gambe perfette che la conduttrice accavalla con grazia. (Continua dopo la foto)









Anche la scollatura generosa del mini dress a fantasia, oltre alle gambe, è stata apprezzata. In un attimo il post che Bianca commenta con la frase “Halloween si avvicina” è stato subissato di like e di messaggi estasiati. “Che bella che sei”, Bellissima Bianca, e gambe meravigliose”, “Wow che gambe meravigliose, stupende”, “Ammazza che bella”, “Semplicemente spettacolare”, “Sei sempre la più bella in assoluto… guardarti è un piacere immenso”, si legge. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Halloween si avvicina!🎃🎃🎃 @dettofattorai #instagood #instalike #halloween Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 30 Ott 2019 alle ore 11:58 PDT



E ancora, tra le centinaia di commenti: “Che super gnocca”, “Hai delle gambe top”, “Estremamente bella”, “Numero uno, spettacolo vivente della natura”. Ma c’è pure chi si concentra sulla direzione dello sguardo della presentatrice: “Sono curioso di sapere cosa guardi… – chiede l’utente notando una posizione che si ripete – non è la prima volta che guardi in quella direzione… non è che per caso c’è qualche pietanza prelibata che attira la tua attenzione….???”.

