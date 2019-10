Volto tumefatto e labbro insanguinato: l’attrice si mostra così sui social e spaventa i fan. Se le inventano tutte…

Volto tumefatto e labbro insanguinato: l’attrice si mostra in questo stato su Instagram e spaventa i fan. Lividi, ferite e tagli, la foto postata dall’attrice Bella Thorne sul social lascia i fan senza parole. Ma cosa le è successo? Bellissima, sexy e super disinibita, Bella Thorne, che ha raggiunto il successo come star di Disney Channel, è una donna amatissima dal pubblico e nota soprattutto per i suoi eccessi. L’attrice e cantante è al momento fidanzata con Benjamin Mascolo del duo di grande successo Benji e Fede, ma ha dichiarato di essere pansessuale. Ma che cosa significa essere pansessuale?

Alla persona pansessuale non interessa il genere a cui appartiene la persona dalla quale è attratta. I pansessuali possono essere attratti da uomini, donne o transessuali. Per questo la pansessualità è diversa dalla bisessualità: mentre il bisessuale prova attrazione per maschi e femmine, il pansessuale abbatte la discriminante del genere sessuale. I pansessuali sono attratte dalle persone. Punto.

















La Thorne ha ammesso di avere una relazione poliamorosa: nella sua vita, oltre a Benjamin Mascolo, c'è anche una ragazza. E questa dichiarazione ha fatto molto discutere. Ma Bella Thorne ha chiesto di essere lasciata in pace a vivere come vuole la sua privacy. Ma torniamo alla foto del suo volto tumefatto: cosa le è successo? Tranquilli, ragazzi, non le è successo nulla: sta solo festeggiando Halloween e quello è il trucco che ha scelto per la festa degli zombie. Accidenti! È un trucco davvero realistico…









Sembra davvero che la ragazza sia rimasta vittima di un'aggressione. In realtà è solo un trucco! Il suo travestimento 'horror' ha fatto centro. Guardate la foto e vi accorgerete coi vostri occhi di come è realizzato bene quel make up. E infatti Bella ha scritto a margine della foto: 'Assumimi per il tuo trucco di Halloween'. I fan, una volta tranquilli sul suo stato di salute, mettono tantissimi like alla sua foto.





Visualizza questo post su Instagram Hire me for your Halloween makeup I got u boo 🔪🔪🔪 😂😂😂 Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 29 Ott 2019 alle ore 4:32 PDT

Visualizza questo post su Instagram Done. W. U. Un post condiviso da BELLA (@bellathorne) in data: 22 Ott 2019 alle ore 11:32 PDT

Bella Thorne sa sempre come far parlare di sé: negli ultimi mesi si è cimentata anche come regista e ha diretto un film per adulti dal titolo “Him and her”. Una donna davvero disinibita che ha mille risorse (e non ha pace). Una di quelle star che fanno molto discutere. La sua sarà solo una parte o sarà davvero così? Il dubbio è lecito.

