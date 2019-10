Intimo e tacchi alti. Melanie Griffith senza veli a 62 anni sciocca il mondo intero

Senza veli. A 62 anni Melanie Griffith lascia senza fiato. La foto senza niente addosso se non un completino intimo nero e tacchi a spillo ha letteralmente scioccato gli utenti di Instagram. L’attrice ed ex di Antonio Banderas mostra una forma fisica perfetta: vita sottile, gambe toniche e braccia scolpite, oltre alle curve da capogiro.

La diva, che ha spento 62 candeline lo scorso agosto, sembra essere ancor più bella di quando aveva girato nel 1988 “Working Girl”, uscito in Italia con il nome di “Una Donna in carriera”. La foto, realizzata all’interno di una cabina armadio piena zeppa di scarpe di ogni tipo che farebbe invidia a Carrie Bradshaw di ‘Sex and the City’ è apparsa prima sul profilo Instagram di Kit Undergarments, poi sul suo personale, dove Melanie ha spiegato di essere al lavoro come modella per la linea underwear degli stilisti Jamie Mizrahi e Simone Harouche. (Continua dopo la foto)

















Il sospetto che quello scatto fosse in realtà un modo per pubblicizzare la nuova linea di lingerie “Kit Undergarments” dei due stilisti che lavorano anche con le Kardashian e che donano in beneficenza parte degli incassi delle loro collezioni i fan lo avevano avuto dal primo istante. In generale, comunque, la fotografia ha avuto un’immediata risonanza in tutto il mondo. (Continua dopo la foto)









Like a non finire sotto ai post dell’attrice in intimo e tutti a riconoscere la capacità di Melanie Griffith di mostrarsi in sexy lingerie anche all’età di 62 anni. Spettacolare, davvero. Madre Natura avrà senza dubbio i suoi meriti, ma anche tanto sport e una dieta equilibrata contribuiscono alla sua forma fisica perfetta. (Continua dopo foto e post)







I due celebri ex della Griffith, Don Johnson e Antonio Banderas, che la conoscono bene, dicono che le piace allenarsi più volte alla settimana, che pratica pilates e fa jogging. Inoltre Melanie, che è mamma di 3 figli (tra cui Dakota Jonson, la protagonista della trilogia “50 sfumature di Grigio”) e ha recentemente fatto parte della serie tv “Showtime Smilf”, segue una dieta a basso contenuto di carboidrati.

