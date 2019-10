“Non sto al 100%, il mio corpo…”. Emma Marrone, la confessione ai fan sul suo stato di salute

Emma Marrone, che grande donna! La giovane cantante salentina che ha raggiunto il successo grazie il trionfo al talent show Amici di Maria De Filippi, si è da poco sottoposta a un delicato intervento. Ma, nonostante lo stress fisico e mentale, Emma Marrone è già tornata al lavoro. Perché la musica è la sua vita e Emma non può rinunciarci. Così, dopo l’intervento, giusto il tempo di riprendersi un po’ e Emma è tornata dalla sua amata musica. Emma non ha perso occasione per dimostrare ancora una volta la sua grande forza di volontà e la sua determinazione.

È riuscita a superare le difficoltà, le paure e a tornare in pista in breve tempo. "Ammalarsi è sempre ingiusto, ma non ho mai pensato 'perché capita di nuovo a me?' – ha detto a Vanity Fair -. Mi sono detta: 'È successo, mi curo, torno e così è stato'. Sono uscita allo scoperto sui social perché avevo preso un impegno lavorativo e promesso di esibirmi a Malta".

















E ha aggiunto, sempre nella stessa intervista: "Siccome ho rispetto dei soldi degli altri, perché mi ricordo cosa significhi metterli da parte per andare a un concerto e lì c'era gente che li aveva già spesi, ho parlato. Altrimenti sarei stata in silenzio". Ora Emma è in giro per l'Italia per promuovere il suo disco Fortuna del quale fa parte anche il singolo "Io sono bella" che sta riscuotendo un successo fuori dall'ordinario. In una delle tappe del tour, ha parlato chiaramente coi suoi fan.









Nella tappa di Bisceglie, in provincia di Bari, davanti a un bel po' di fan che erano tutti accorsi per incontrarla, Emma Marrone si è lasciata andare ad alcune confidenze sul suo stato di salute. La cantante ha detto di non sentirsi al 100%. Nel video pubblicato sulla pagina Instagram 'Info Emma Marrone', la cantante ha rivelato che il suo corpo è ancora sotto choc per il trauma subito. "Sono affaticata, lo ammetto, il mio corpo deve ancora riprendersi, ripulirsi da tutte le medicine e da tutte le cose che sono state necessarie. Quindi non sono al 100%". Emma ha dovuto prendere molti medicinali e ora il suo corpo si stanca subito. E lei avrebbe bisogno di riposo.





Ma Emma vorrebbe essere al massimo per i suoi fan. Per Emma questo è un periodo molto stressante: sta girando l’Italia per promuovere l’album ma è ancora fresca di intervento e il suo corpo le chiede di fermarsi. “E’ l’affetto delle persone ad avermi rimesso subito in piedi in questo momento difficile, e volevo subito tornare da loro” ha detto Emma che ha fatto sapere ai fan che i medici non erano d’accordo sul suo immediato ritorno al lavoro.

