“Letterine, donne…”. Ilary Blasi, il gesto per l’amica Silvia Toffanin è da brividi

Silvia Toffanin ha tagliato il traguardo dei 40 anni. Tanti i messaggi di auguri per la conduttrice di Verissimo. Tra questi è spiccato quello di Ilary Blasi che è legata alla compagna di Pier Silvio Berlusconi da un rapporto speciale che dura da tanti anni. Le due conduttrici sono cresciute insieme dopo essere approdate nel 2000 a “Passaparola” nei panni di Letterine. All’epoca entrambe erano giovanissime e molto diverse una dall’altra: romana, biondissima e intraprendente la prima, veneta, mora e piuttosto timida la seconda.

Negli anni però questa diversità le ha unite, tanto che Ilary e Silvia hanno imparato a compensare le loro differenze e sono diventate molto amiche. Silvia Toffanin era presente al matrimonio della conduttrice del "GF Vip" con Francesco Totti ed è stata una fra le prima a scoprire il legame fra il calciatore della Roma e l'allora Letterina di Gerry Scotti.

















Quando nel 2001 aveva da poco conosciuto Pier Silvio Berlusconi, la Toffanin si confidava proprio con Ilary Blasi raccontando la felicità ma anche e le difficoltà legate a quell'amore. Qualche anno fa la moglie del Pupone è stata ospite di Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin. In questa occasione la padrona di casa ha voluto rendere omaggio alla loro amicizia decennale attraverso una lettera (il cui contenuto è stato pubblicamente divulgato) che ha emozionato Ilary fino a farla piangere di commozione.









"La prima volta che ci siamo incontrate – aveva scritto la compagna di Pier Silvio Berlusconi – eravamo in una sala prove, alle prese con dei passi di danza che non riuscivamo a memorizzare. Il coreografo urlava, io piangevo e tu hai subito dimostrato la tua straordinaria capacità di sdrammatizzare. Eravamo negate per la danza anche se dovevamo solo muovere le mani. Da allora sono passati più di 15 anni. Cara Ilary, stai per iniziare una nuova avventura che per te è una grande sfida. Conosco la tua serietà, la tua determinazione, la tua dolcezza. Forza Ilary, io tifo per te. Ti voglio tanto bene".





Per i 40 anni della Toffanin, Ilary Blasi ha pubblicato un messaggio dolcissimo per l’amica. A corredo della foto che mostra le due amiche abbracciate, la moglie di Francesco Totti ha scritto: “Prima letterine, poi donne, ma soprattutto amiche …tanti auguri Sì”. Tantissimi i commenti e i like per la foto pubblicata dalla Blasi sul suo account social.

