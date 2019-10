“Ti faccio il cambio gomme”. Federica Fontana, la foto su Instagram toglie il sonno ai fan. Che roba

Federica Fontana, la foto su Instagram manda in tilt i fan. Donne e motori, gioie e dolori, si dice. Ed è vero, almeno a detta degli uomini. Per questa ragione, la foto postata da Federica Fontana su Instagram ha lasciato i suoi follower senza parole. E chi aveva mai visto Federica Fontana in questa versione? Nessuno. Ecco perché i fan hanno fatto i salti di gioia. Ma che foto è? Nello scatto in questione, Federica Fontana invita gli automobilisti a fare il cambio gomme e si cala perfettamente nella parte.

La Fontana è seduta in officina con gli attrezzi in mano e si offre per prestare aiuto a chi ancora non è corso ai ripari. Ovviamente lo scatto – e anche l'accoppiamento donne e motori – manda in tilt tutti i maschi della rete. "Alzi la mano chi ha già fatto il cambio gomme invernali? – scrive Federica a margine della foto – Per tutti gli altri che ancora non lo hanno fatto vi aiuto io! Però ricordatevi, fatelo prima del 15 novembre!".

















Per gli uomini quella è una vera visione: Federica in versione meccanico è una bomba atomica. Giacca rossa, t-shirt bianca, stivali: è la perfezione. E infatti i commenti si sprecano. "Pazzesca", "Favolosa", si legge tra i commenti. "A che ora ti porto l'auto?", "Ti sposerei bellissima", scrivono ancora i fan della showgirl. Federica Fontana, classe 1977, è sposata con Felice Rusconi dal 2007 con Felice Rusconi dal quale ha avuto due figli: Noè nato nel 2007 e Sofia nata nel 2009.









I fan sono eccitati dalla raccomandazione di Federica Fontana. E scrivono a tutto spiano: "Devo proprio farlo mi prenoto", "Se me lo fai tu, cambio gomme subitooo", "Da fare prestissimo", "Mmmmmhhh, che gommista di livello", "Guarda, dammi giusto 5 minuti", "Magari avessi un gommista così", "Se foro una ruota ti contatto bella", sono altri commenti che compaiono sotto al post. Era da aspettarsi una reazione dei fan come questa…







Alcuni, poi, notano l’oggetto che Federica tiene in mano. E chiedono spiegazioni: “Cusa l’e’… il fon?”. Quella foto toglie davvero il sonno ai fan che continuano a pensare alle gomme da neve: “Fede, le cambi tu le gomme? Sei un fenomeno madornale!! Splendida in questa foto… complimenti”. E per concludere: “Te lo farei io il cambio gomme”.

