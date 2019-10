Cecilia Rodriguez e il suo Ignazio Moser sono sempre più uniti e innamorati. Al punto che la sorella di Belen e il figlio di Francesco Moser, che si sono conosciuti e hanno iniziato la loro storia nella Casa del Grande Fratello Vip, sono pronti a formare una famiglia tutta loro. La coppia si è raccontata sulle pagine del settimanale Nuovo e svelato che il segreto “è fare tanto l’amore”. Già nei giorni scorsi la sexy Baby Rodriguez si era lasciata andare a bollenti retroscena sul fidanzato.

“Sicuramente la bellezza e la virilità che non passano inosservate. E poi, ve lo dico senza peli sulla lingua: Ignazio ha tanto, ma tanto da offrire, sono stata chiara no?”. Ma “A parte l’intesa fisica c’è anche altro perché bisogna scendere a compromessi con il proprio compagno e trovare un punto d’incontro in qualsiasi cosa”, ha aggiunto l’argentina al settimanale prima di fare la rivelazione che farà felici tutti i suoi fan. (Continua dopo la foto)

















“Sì, desidero avere un bimbo tutto mio”, ha annunciato la bellissima sorella di Belen, pronta ad avere un bambino proprio con il figlio dell’ex ciclista. Ora non resta che aspettare un po’, chissà magari solo 9 mesi per veder diventare Cecilia e Ignazio diventare mamma e papà. Nel frattempo i due continuano a regalare ai fan dolcissimi scatti di coppia, ma quello postato nei giorni scorsi da ‘Chechu’ è in solitaria. E diverso dai soliti. (Continua dopo la foto)









La “sorellina” di Belen e Jeremias ha seguito la scia delle ultime tendenze secondo cui sempre più Vip si stanno mostrano al naturale e così ha postato su Instagram una foto in cui appare senza make-up e filtri. “È andato tutto bene! Nel frattempo, noi ci amiamo da morire, che penso che per guarire sia un bel modo!”, ha scritto tirando un evidente sospiro di sollievo riferendosi alla sua cagnolina Aspririna. (Continua dopo foto e post)







Nello scatto tenerissimo con ‘Aspi’, Cecilia si mostra sul divano, con i capelli spettinati, raccolti in una coda bassa, occhi socchiusi e posa rilassata. E totalmente acqua e sapone. Tra i tanti commenti, oltre ai messaggi di supporto per il suo cagnolino, molti si concentrano sulla sua bellezza naturale: “Sei stupenda nella tua dolcezza e semplicità”, “Cosa non darei per assomigliarti anche solo un po’!”, “Magnifica” e “Solo io giro in condizioni orrende in casa?!? Tanto di cappello per Cecilia!”. E un altro sottolinea: “Che fortunato che sei, Ignazio Moser!”.

