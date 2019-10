Da Elisabetta Canalis splende il sole. La ex Velina mora di Striscia la Notizia, 41 anni compiuti a settembre scorso, da anni vive a Los Angeles, dove si è trasferita per amore del marito Brian Perri e qualche giorno fa mandava in tilt i suoi fan con uno scatto hot realizzato sotto al sole della California.

“Ottobre in California, ma a quanto pare anche in Italia! 28 gradi”, scriveva la Canalis allegando a questa didascalia una immagine in costume e con il décolleté prosperoso ben in vista, quasi ‘strizzato’ per via della posa. Appurata la situazione meteo a Los Angeles, mentre gran parte d’Italia si prepara a un’ondata di maltempo, come assicurano gli esperti, non stupisce che sul profilo Instagram della Canalis siano spuntate altre foto al mare. Ma questa volta la ex Velina non è sola. (Continua dopo la foto)

















Elisabetta ha trascorso dei momenti di relax in spiaggia con il marito e la figlioletta, Skyler Eva. Con la famiglia Perri, distesa sulla sabbia, anche i due bambini della sua amica Luce. Come è noto, infatti, la Canalis sta ospitando la donna e i suoi figli da circa un mese dopo che l’uragano ha distrutto la loro casa alle Bahamas. (Continua dopo la foto)









Tutti insieme in spiaggia, a Manhattan Beach. È un bel quadretto e i fan hanno apprezzato con like e messaggi questo momento di vita quotidiana di Elisabetta. Ma come spesso accade i criticoni sono sempre in agguato e qualcuno ha avuto da ridire puntando il dito sul costume della piccola Skyler Eva. Che a ben guardare non indossa il classico costumino, ma uno intero con tanto di girocollo e maniche lunghe. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram #happiness ♥️ felicità Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 27 Ott 2019 alle ore 8:11 PDT



Un look che è parso insolito a diversi utenti. “Però i bambini con gli scafandri… e mettete due costumi normali”, scrive per esempio uno di loro. Elisabetta non ha replicato sull’abbigliamento da spiaggia della figlia ma ci ha pensato una sua follower che, a quanto pare, vive in California: “Da queste parti – fa notare la donna – i raggi UV sono particolarmente intensi ed è altamente raccomandato proteggere la pelle (specie quella dei bambini) con indumenti a maniche lunghe, costumi compresi, anche quando si schiatta dal caldo. La Canalis in questo è molto saggia”.

Cristina D’Avena, 55 anni, ‘così’ lascia tutti di stucco: “Che curve!”