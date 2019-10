Cristina D’Avena è una delle voci più amate di sempre. Per anni di pomeriggio ha fatto compagnia a ragazzini e adolescenti intonando le sigle dei cartoni animati più famosi. La celebre interprete di grandi successi come ‘Kiss me Licia’, ‘Pollon’ e tantissimi altri, oggi ha 55 anni e anche i suoi primi, primissimi fan sono diventati adulti. Per questo motivo Cristina D’Avena vanta una schiera di ammiratori di diversa età e non a caso continua a riempire gli stadi di persone che, sentendo la sua voce, riescono a tornare bambini anche solo per una sera.

Di recente ha partecipato alla Mostra del cinema di Roma per presentare ‘Playmobil -The Movie’, diretto da Lino Di Salvo in cui presta la voce al personaggio della Fata Madrina. “È una fata molto positiva che cerca di far capire alla protagonista Marla, che non crede in se stessa, che deve avere fiducia in ciò che è -spiega- e che se si crede nei propri sogni si possono raggiungere grandi risultati”, ha raccontato all’AdnKronos. (Continua dopo la foto)

















Cristina è fortemente convinta del potere della positività, che le ha permesso di raggiungere traguardi “insperati”: “Credere in se stessi è importantissimo, ed è quello che nei miei spettacoli e nei miei concerti cerco di dire sempre ai ragazzi – sottolinea sempre all’AdnKronos – Dovete pensare che i sogni si possono realizzare a qualunque età. Io volevo fortemente cantare le mie sigle insieme a colleghi e amici, ad esempio, e ci sono riuscita dopo tanti anni. Mai mollare!”. (Continua dopo la foto)









Lavorare con J-Ax, che presta la voce al malvagio imperatore Maximus, per Cristina D’Avena è stato “bellissimo”: “Ho scoperto un appassionato di ‘Kiss me Licia’, lui è il mio Mirko”, ha proseguito. Sul suo profilo Instagram, Cristina ha condiviso alcuni momenti della kermesse romana e una foto in particolare ha catturato l’attenzione dei follower. Quella che la vede ritratta sul red carpet, elegantissima. (Continua dopo foto e post)







La cantante si è presentata sul tappeto rosso con uno splendido abito da sera con paillettes ma, oltre che dal suo sorriso unico, i fan sono stati attratti dalla sua bellezza. E anche dalle sue curve messe in evidenza dalla scollatura. Tra i tanti commenti al post, tutti assolutamente positivi, si legge: “Una regina. Hai conquistato anche il red carpet”, “Sei meravigliosa”. E ancora: “Chi non ha zoommato mente”, “Mai che le esci però”, “Quanti hanno zoommato?!” e “Che bombe!”.

