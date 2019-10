Ma allora non è finita la storia d’amore tra Diletta Leotta e Daniele Scardina! Dopo i gossip delle scorse settimane, la coppia è stata pizzicata dai paparazzi del settimanale Chi. La bella ed esplosiva giornalista e conduttrice sportiva e il pugile hanno cominciato a frequentarsi a primavera. Poi, dopo la fine dell’estate, si sono allontanati anche perché lui è tornato a Miami, dove vive e si allena. Ma a quanto pare non ha dimenticato Diletta e quando è tornato in Italia per un importante incontro è subito corso da lei.

Come svela la rivista diretta da Alfonso Signorini nel numero in edicola mercoledì 30 ottobre, i due hanno trascorso una notte di fuoco a casa della conduttrice di DAZN e Radio 105. In realtà la bella siciliana ha prima intervistato lo sportivo, che si è aggiudicato la vittoria all’Allianz Cloud di Milano contro il belga Ilias Archegui e poi lo ha ospitato nel suo appartamento. (Continua dopo la foto)

















Dopo la vittoria sul ring, sostiene il settimanale Chi, Daniele Scardina ha trascorso una notte di passione con Diletta Leotta. Il giorno dopo il pugile e la presentatrice hanno lasciato l’appartamento ma in momenti diversi, come provano gli scatti dei paparazzi, per poi rincontrarsi a pranzo con alcuni amici. Da parte di entrambi, però, ancora nessuna dichiarazione. (Continua dopo la foto)









La bella siciliana è impegnatissima al lavoro ultimamente. In questo momento conduce DAZN e un programma su Radio 105, ma non dimentica di aggiornare i suoi tanti fan di Instagram (ha oltre 5 milioni di follower) con scatti del suo privato e “bollenti”, anche senza volere. Come è successo con l’ultimo scatto in compagnia della mitica Sarah Jessica Parker a un evento di Intimissimi. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram ICONA @sarahjessicaparker #intimissimishow ✨ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 29 Ott 2019 alle ore 2:14 PDT



Ma più che concentrarsi sull’attrice americana che Diletta definisce una “icona”, i suoi fan non hanno potuto non notate la scollatura della camicetta, aperta un po’ troppo forse per colpa della posa. Si sa, la Leotta è il sogno proibito di moltissimi italiani e il suo seno che sembra incontenibile ha scatenato gli utenti. “Diletta, tu non sei Icona, ma FICONA!”, scrive uno riferendosi alla didascalia lasciata da Diletta. E altri: “Aggiungi una F davanti”, “Il mio oculista ha detto che non devo più seguirti”; “Mamma mia, che tette!”.

Angelo Sanzio, il primo bacio con il fidanzato Enrico: “Sei l’infinito”