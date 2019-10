Angelo Sanzio, il primo bacio con il fidanzato Enrico: “Sei l’infinito”

Molti lo identificano come il Ken umano italiano, ma il grande pubblico ha conosciuto meglio Angelo Sanzio ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello 15. Era single all’epoca e anche poco convinto di riuscire a trovare l’anima gemella ma poi, a febbraio scorso, ha conosciuto su Facebook Enrico Bel Mondo, un consulente sardo più grande di lui di 10 anni che oggi è il suo fidanzato.

Inizialmente Angelo non aveva dato peso a quel “Ciao” scritto sul social, anche se la foto profilo di Enrico aveva subito catturato la sua attenzione. Così Angelo ha dato seguito alla conversazione e, dopo vari messaggi e qualche confidenza, gli ha chiesto il suo numero di telefono per sentirsi. Angelo ed Enrico si sono visti per la prima volta a Roma, la città nella quale vive stabilmente il consulente che ha quindi potuto fargli da Cicerone. (Continua dopo la foto)

















In un’intervista rilasciata a inizio ottobre a Leggo, Angelo Sanzio aveva parlato di Enrico e aggiunto altri dettagli sul loro rapporto. Aveva raccontato che “Enrico mi fa sentire protetto ma non sento la differenza di età, anche perché non ho mai avuto relazioni con miei coetanei. Enrico mi dà equilibrio e stabilità. Lui è quel gancio che mi riporta sulla terra, anche sotto il profilo professionale”. (Continua dopo la foto)









“Chi mi conosce lo sa – aveva proseguito il Ken Italiano nell’intervista al sito che ufficializzava questa sua relazione -, sia da Barbara d’Urso che al Grande Fratello ho sempre detto che l’amore non esisteva, era ingannevole, oggi invece posso dire che amare ed essere amati è una delle più grandi meraviglie che la vita ci offre. È bellissimo camminare insieme”. (Continua dopo foto e post)







Il primo bacio tra Angelo ed Enrico era scattato durante un passeggiata per le vie di Roma, a Fontana di Trevi per la precisione, aveva aggiunto l’ex gieffino. E ora è arrivato anche quello social, il primo in assoluto pubblicato sul suo profilo Instagram che conferma che la storia d’amore prosegue e va a gonfie vele a giudicare dalla didascalia. “Tu che sei l’infinito tra i miei desideri…”, ha scritto Sanzio sotto allo scatto del bacio.

