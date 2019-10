Dopo il confronto con Pago a Uomini e Donne Serena Enardu è stata pesantemente attaccata in rete. Anche durante Temptation Island Vip, il programma che ha segnato la fine della storia d’amore tra la ex tronista e il cantante, era successo. Soprattutto per via della sua vicinanza al tentatore Alessandro. Serena ha sempre potuto contare sull’appoggio della gemella Elga, che l’ha difesa a spada tratta per tutta la durata del docu reality di Canale 5 anche dagli attacchi del suo ex, Giovanni Conversano.

Finito Temptation, dopo quel falò ‘incandescente’ con Pago finito malissimo, le critiche social si sono moltiplicate e dopo la puntata speciale che ha visto la ex coppia protagonista nello studio di Maria De Filippi sono aumentate a dismisura. Al punto che la Enardu si è vista costretta a intervenire, spiegando anche quanto la feriscano. (Continua dopo la foto)

















“Certe cose mi hanno fatto male – ha scritto Serena su Instagram – c’è gente che mi ha vomitato addosso la sua rabbia. Io ho 43 anni e riesco anche a farmene una risata, ma questo odio può colpire anche le giovani donne, ragazzine che vengono massacrate o additate per un atteggiamento non compreso dagli altri. Bisogna cercare di evitare di bullizzare gli altri, fa un male folle. Una persona può commettere un singolo errore ma che la massa si accanisca su di lei è sbagliato”. (Continua dopo la foto)









Era sicuramente consapevole che partecipando a Temptation avrebbe dovuto fare i conti con il giudizio del pubblico, ma quando è troppo è troppo. Ma per sua fortuna Serena ha anche tantissimi fan, pronti a non sparare sentenze alla prima occasione e a darle tutto il loro affetto e supporto in questa situazione difficile. Senza contare i complimenti che fioccano sotto a ogni sua foto. L’ultima, poi, ha mandato tutti in estasi. (Continua dopo foto e post)







Poche ore e lo scatto di Serena Enardu in lingerie ha raggiunto oltre 17mila like e un’infinità di commenti. La ex di Pago, che nella didascalia riporta una citazione presa da uno dei libri più famosi di Luis Sepulveda, è sensualissima: posa in lingerie nera scoprendo le curve distesa su un divano e sorride all’obiettivo.«Stupenda», «Fai invidia alle ragazzette…sei bellissima», «Che schianto di donna», le scrivono i fan.

