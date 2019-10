Vanessa Incontrada osa: seno in bella mostra e “baffetto sudato”. Le immagini che lasciano il segno

Vanessa Incontrada splendida e ironica su Instagram. La bella conduttrice e attrice spagnola non perde occasione per farsi apprezzare dai fan. Grazie al suo sorriso, alla sua ironia, alla simpatia e alla bellezza fa sempre centro. Ciò che piace di Vanessa Incontrada è la spontaneità: Vanessa non si atteggia a grande star ma è una donna come tutte noi (o quasi). I suoi modi piacciono al pubblico che la venera. Ma cosa è successo nelle ultime Instagram Stories di Vanessa?

La Incontrada è seduta al trucco e parrucco: i make up artist e i parrucchieri la preparano e la rendono ancora più bella di quanto già non sia. Nel mentre lei fa battute ironiche e scherza sul suo aspetto fisico. "Il baffetto sudato" scrive Vanessa sulla sua Instagram Story scrive "Baffetto sudato" e lo mostra davanti alla macchina fotografica. Poi, quando le mettono il rossetto, prende in giro le sue colleghe che si atteggiano a star, cosa che Vanessa, come dicevamo anche sopra, non fa mai.

















Lei, pur essendo una conduttrice amatissima e un'attrice piena di talento, si comporta come una donna normale. La classica ragazza della porta accanto. E con il suo atteggiamento da donna come tutte noi, fa sempre centro. È così che la Incontrada è entrata nel cuore del pubblico che la adora. Nonostante la sua ironia, non si può negare la sua bellezza, bellezza che viene messa in evidenza sempre nella stessa storia…









Vanessa indossa una camicia trasparente molto scollata dalla quale si intravede il reggiseno nero. Il seno è bene in mostra e i fan perdono la testa. In effetti Vanessa Incontrada è uno spettacolo della natura. E pensare che, dopo la gravidanza, è stata presa di mira dagli hater per essere ingrassata troppo e, soprattutto, per non essere tornata al suo peso forma in tempi record. Ma Vanessa, che ha sofferto molto per questi attacchi gratuiti, ha reagito alla grande.





“Viviamo in un mondo cretino perché non puoi piacere a tutti, ma sentire sempre parlare di questa cosa ‘mi stanco, non hai altro da dire?’. – ha detto in un’intervista a Domenica In – La cellulite ce l’ho, le smagliature vere, ma siamo donne vere, fa parte della vita. Tutti noi abbiamo il periodo dove prendiamo chili, ci sentiamo meglio. Alla fine ti devi accettare, ti devi curare, io ho cura di me, mi alleno, mi aiuta a sfogarmi, mi piace godermi una giornata con la famiglia a mangiare”.

