Elisabetta Canalis in versione casalinga fa impazzire i follower. La bella ex velina, che è rimasta nel cuore del pubblico, ha postato di recente una Instagram Story che ha lasciato i fan a bocca aperta. Nella storia la Canalis è fatta filmare mentre fa le pulizie domestiche. Ma lei, le pulizie domestiche, non le fa come le facciamo noi comuni mortali. No, lei le fa in shorts e top. Con il suo fisico pazzesco e perfetto in mostra. Il video della Canalis alle prese con le pulizie domestiche ha fatto il giro del web per due motivi.

Il primo motivo per cui quel video ha fatto scalpore è il seguente: Elisabetta Canalis fa le pulizie domestiche da sola (e chi se lo immaginava?). Opinione comune è che i vip abbiano a disposizione una schiera di domestici e che non alzino un dito. Forse sarà anche vero, ma è anche vero che Elisabetta, le pulizie, se le fa per conto suo (almeno a volte). Il secondo motivo è la scelta dell'outfit scelto da Elisabetta per pulire casa…

















Elisabetta Canalis fa la casalinga in pantaloncini e top sportivo. Le sue gambe tornite, magre e sensuali sono in mostra così come i suoi addominali di marmo. Tiene i capelli raccolti, non ha trucco ed è bellissima con lo spazzolone per pulirei pavimenti in mano. La perfezione fatta donna. I fan, di fronte a quella visione, perdono la testa. E apprezzano, come dicevamo sopra, che Elisabetta si prenda cura della sua casa da sola.









Non solo pulisce la casa da sola, Elisabetta Canalis ha una vera e propria ossessione per il pulito, come spiega nella storia: "Odio quando le persone camminano in casa con le scarpe, quando sgocciolano per terra e ci camminano sopra". Dice così mentre pulisce il pavimento della sua lussuosa casa a Los Angeles dove vive con il marito Brian Perri e con la figlia Skyler Eva. Ma c'è una cosa che proprio non tollera e che le fa letteralmente perdere la testa.





Cosa? Quando i suoi cani fanno la pipì dietro ai mobili, Elisabetta Canalis si infuria. “Quello è davvero il male, divento folle”, ha concluso l’ex velina. Chi ha i cani lo sa: questa è una cosa che succede abbastanza di frequente. Ma a lei no, proprio non va giù. E voi che ne dite? Anche voi perdete la testa per questo? E, soprattutto, anche voi fate le pulizie così?

