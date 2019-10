Occhiaie scure e faccia stanca: Anna Tatangelo senza un filo di trucco non si era mai vista prima

Anna Tatangelo senza trucco, lo scatto che lascia i fan a bocca aperta. Anna Tatangelo è una delle donne più amate del mondo dello spettacolo italiano. La cantante e compagna di Gigi D’Alessio ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione a Sanremo Giovani. Dopo Sanremo la sua carriera è stata tutta un’ascesa. Grazie alla sua voce melodiosa (e anche alla sua bellezza), Anna Tatangelo è entrata nel cuore del pubblico che la segue con passione. Nell’ultimo anno, poi, reduce anche dall’esperienza a Celebrity Masterchef (che ha vinto), è tornata sul palco dell’Ariston con il brano “Le nostre anime di notte”.

In gara al 69^ Festival di Sanremo la canzone parla di una coppia che ha smarrito la fiducia, riflette sulle possibilità che l’amore rinasca, tra molte difficoltà ma con la consapevolezza di avere risorse alle quali aggrapparsi. Un po’, forse, come è successo a lei e Gigi D’Alessio. Oltre a essere un’amata cantante, Anna Tatangelo è anche una donna molto bella che rallegra le giornate dei suoi fan con scatti sexy. Continua a leggere dopo la foto

















Sempre perfetta in trucco e parrucco, sempre vestita provocante, Anna Tatangelo è un miracolo della natura: capelli scuri, forme abbondanti al posto giusto, sguardo sensuale e malizioso, lei sì che sa come provocare i fan… Ma senza mai essere volgare. Si mostra in tutta la sua bellezza senza esagerare. Anche per questo piace. La foto che sta circolando in queste ore, però, ha stupito i fan. Il motivo? Si tratta di uno scatto in cui Anna è completamente senza trucco. Continua a leggere dopo la foto









Bella sempre, ma in versione inedita. Anna Tatangelo ha un po’ di occhiaie e sul volto si vede la stanchezza che ha accumulato. Con questa foto, che i fan non si aspettavano di vedere, Anna Tatangelo ha conquistato punti soprattutto tra le fan che, vedendo che anche la Tatangelo ha le occhiaie, si sono sentite più vicine a lei. E comunque, anche senza un filo di trucco e con le occhiaie e con la faccia stanca, Anna è meravigliosa. Continua a leggere dopo la foto





Ma come fa a essere così bella? Di certo c’è lo zampino di madre natura ma anche lei ci mette del suo. Anna, infatti si allena con dedizione e costanza. E il risultato si vede… Avete visto che fisico pazzesco ha? Ecco. Bisognerà iniziare ad allenarsi come fa lei. Ma funzionerà anche con noi? Provare e vedere l’effetto che fa.

