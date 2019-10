“Divina”. 47 anni e non sentirli, Anna Falchi ancora senza rivali: la foto parla da sola

A 47 anni Anna Falchi riesce ancora a togliere il fiato. Lo sanno bene i suoi follower di Instagram, rimasti a bocca aperta davanti allo scatto bollente che la showgirl ha postato. Fisico sempre perfetto e un accenno di trucco che le dona quella bellezza acqua e sapone che segna la differenza con altre stelle dello spettacolo, Anna Falchi si mostra con indosso un sexy reggiseno nero. Al collo un ciondolo a forma di luna che termina proprio lì nel décolleté. Capelli biondi e occhi azzurro cielo: una donna angelo quasi è apparsa ai follower la splendida attrice finlandese.

Oltre 30mila i cuoricini sotto lo scatto – chiaro segnale di gradimento – e decine di complimenti. "Sei stupenda Anna!", "Sempre più bella", "Che figona che sei!", " Ti sposerei, sei favolosa!", sono alcuni dei commenti lasciati in calce follower.

















Parole belle che senza dubbio faranno piacere alla 47enne, che dal 2012 è legata all'avvocato, giornalista e autore televisivo Andrea Ruggieri, nipote del noto giornalista Bruno Vespa. L'ultimo grande amore di Anna Falchi. Nata il 22 aprile 1972 a Tampere, Finlandia, da madre finlandese (Kaarina Palomaki Sisko), e padre romagnolo (Benito Falchi, detto Tito), Anna Kristiina Falchi ha avuto modo di assaporare, a causa dei continui spostamenti della sua famiglia, i climi nordici come le delizie delle temperature adriatiche, il cibo senza fronzoli di estrazione finlandese come la lussureggiante cucina romagnola.









Una vita nomade che non ha mai permesso alla giunonica bellezza, almeno nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza, di formarsi una solida cerchia di amicizie. Proprio quando stava per compiere quindici anni allora, la previdente madre, pensò bene di iscriverla ad una scuola per modelle dando così il via ad una delle carriere più fulminanti del settore.





La sua carriera nel mondo dello spettacolo iniziata nel 1989 a Miss Italia, noto concorso di bellezza dove si è piazzata seconda. Da allora, di acqua sotto i ponti ne è passata: dallo spot pubblicitario della Banca di Roma diretto dal regista visionario Federico Fellini, al ruolo della prostituta Poppea nel film S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa di Carlo Vanzina. E ancora le trasmissioni Luna Park e Domenica In, le pellicole più recenti Paparazzi, L’allenatore del pallone 2 e Un’Estate al mare. Insomma una carriera ricca.

