Emily Ratajkowski da bollino rosso: completamente nuda sul divano di casa

Da quando quella ragazza col nome impronunciabile è apparsa per la prima volta agli occhi del mondo, tutti hanno perso la testa per lei. Come chi è… Ovviamente parliamo di Emily Ratajkowski, la splendida top model e attrice statunitense che ha fatto perdere la testa agli uomini di mezzo mondo. Emily è una donna splendida, con un fisico pazzesco e maliziosa. Per questo le foto che spesso posta sui social sono a dir poco bollenti.

Ma ciò che ha fatto finora è nulla, se paragonato all’ultima foto che la ragazza ha postato sul suo profilo Instagram. “Mornings at home” ha scritto la modella a didascalia di una foto che la ritrae completamente nuda sul divano di casa sua. La foto è stata scattata dall’alto dal marito Sebastian e ha lasciato tutti senza parole. Emily Ratajkowski è completamente nuda. E per lei, almeno a giudicare dalla naturalezza dello scatto, sembrerebbe essere una cosa assolutamente normale. Beato il marito, diranno gli uomini. Continua a leggere dopo la foto

















Emily è sdraiata sul divano di casa con una tazza di caffè in mano e se ne sta lì beatamente, tranquilla, mentre il suo cane guarda l’obiettivo. Gli oltre 24 milioni di follower della modella sono rimasti senza fiato e, dopo essersi ripreso, hanno iniziato a provare una profonda invidia verso il marito di Emily che può godere di quel panorama ogni santo giorno della sua vita. Beato, sì. Classe 1991, Emily ha iniziato a lavorare nella moda quando aveva solo 14 anni. Continua a leggere dopo la foto









“Quando feci il mio primo servizio di moda avevo 14 anni, ero poco più di una bambina – ha raccontato – Si trattava di foto per una rivista per teenager. La notte prima non ho chiuso occhio, ero così agitata. Non avevo mai lavorato prima e non sapevo che cosa avrei fatto. Era un territorio sconosciuto e mi sentivo sopraffatta dalla responsabilità. Pensavo: ‘Sto facendo bene?’. Ho vissuto tutte le ansie da primo giorno di lavoro, insomma. Come capita a tutti, solo che io avevo 14 anni”. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Mornings at home ✨ Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 28 Ott 2019 alle ore 8:47 PDT

Visualizza questo post su Instagram Whatcha looking at Colombo? 🐾 Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata) in data: 16 Lug 2019 alle ore 12:59 PDT



Da allora “emrata” ha iniziato a collezionare un successo dopo l’altro. Le sue foto sono viste e commentate da milioni di utenti che spesso si lamentano perché le foto sono troppo provocanti. Dopo essere stata a lungo con Jeff Magid, Emily Ratajkowski ha sposato in segreto Sebastian Bear-Mcclard il 23 febbraio 2018. La notizia delle nozze, quando tutto ormai era fatto, è stata comunicata dai diretti interessati su Instagram.

