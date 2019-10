Se in tv e sui giornali tiene ancora banco la difficile situazione con la figlia Mercedesz e il suo fidanzato Lucas Peracchi, sui social Eva Henger continua a infiammare la rete con scatti molto estivi. E bollenti. Per quanto riguarda il caso ‘Lucas’, Eva nella settima puntata di ‘Live – Non è la D’Urso’ ci sarebbe dovuto essere il faccia a faccia con il ragazzo di Mercedesz, ma l’ex attrice hard non si è presentata in studio sotto consiglio dei suoi avvocati e mandato una lettera.

“Cara Barbara – ha scritto la Henger – come sai io non manco mai ai miei impegni e questa sera sarei venuta da te come annunciato. Mercoledì scorso però sono stata avvertita dai miei avvocati in cui mi dicono che Lucas mi ha denunciata per diffamazione, il mio avvocato mi ha vietato di parlare. Vorrei che Lucas si sottoponesse alla macchina della verità, sono stanca!”. (Continua dopo la foto)

















“Io sono più stanco di lei – ha replicato Lucas Peracchi – adesso lo confermo, procederò con le mie tutele legali, non lo avevo ancora fatto. Le ho offerto un’occasione d’oro, mi sono arrivate delle diffide in cui mi invitavano a non far vedere a voi e a terzi i messaggi che lei inviava a me. Lei ha iniziato tutto questo show e ora diffida me”. (Continua dopo la foto)









“Ti ringrazio Barbara per avermi invitato qui, io avrei chiesto scusa perché ho sbagliato a dire quelle cose in macchina, lei qui non è voluta venire, non ammetterà mai che si è inventata tutto questo teatro”, ha concluso l’ex tronista. E chissà come andrà a finire. Su Instagram, nel frattempo, come anticipato, Eva continua a pubblicare foto bollenti. Una delle ultime, poi, ha fatto “il botto”. (Continua dopo foto e post)







Ritratta di spalle, in una posa sensuale con un micro bikini blu e sotto una cascata d’acqua Eva Henger, quasi 47 anni, ha ipnotizzato tutti i suoi follower con questa foto dove il lato B è in primo piano. Lato B perfetto, scolpito. “Mi fai morire”, scrive uno. E altri, su questa scia: “Eccezionale”, “Eva leggenda”, “Eri, sei e sarai sempre il top”. “Tu sei una dea”, “Tanta roba”. Ma sono centinaia e centinaia i messaggi di questo tipo lasciati dai fan.

