Elisa Isoardi è la regina de ‘La prova del cuoco’, che va in onda tutti i giorni su Rai1, ma oltre ad appassionare il pubblico televisivo è anche seguitissima sui social. La bella conduttrice riceve tanti complimenti sotto ai suoi scatti privati, ma come molte sue colleghe non è immune dalle critiche. Qualche giorno fa, tanto per fare un esempio, gli utenti si sono scatenati perché contrari alla new entry di quest’anno in trasmissione. La presenza di Zenit, il cagnolino di Elisa Isoardi, non è vista da tutti di buon occhio. L’aveva preannunciata la stessa Elisa durante l’estate.

“Parteciperà al programma perché da settembre avremo uno ‘chef dog’ che insegnerà a preparare ricette adatte a cani e gatti – spiegava la presentatrice a Tv Sorrisi e Canzoni – Quindi scopriremo se possono mangiare le uova, quanto sale possiamo mettere nei loro pasti… Un tempo eravamo abituati a dare loro gli avanzi. Oggi, invece, c’è un’attenzione maggiore alla loro alimentazione”. (Continua dopo la foto)

















Il pubblico del cooking show di Rai 1 è ormai abituato a vedere in studio anche il cane di Elisa Isoardi, ma ciò non significa che sia d’accordo sulla sua presenza in studio. Se, infatti, molti telespettatori si sono subito affezionati al cagnolino, tanti altri continuano a manifestare il loro dissenso sui social. E così, sotto alle ultime foto della Isoardi con Zenit si legge: “Il cane in cucina proprio no, no e no. Non si può tenere in braccio il cane mentre una cucina. A me fa schifo”. (Continua dopo la foto)









E ancora: “Questo cane non lo portare in trasmissione, non è igienico. Lo prendi in braccio, tocchi il cibo. Non è bello da vedere” e “Ma il cane in cucina anche no. Co sta storia che. Sono ‘come figli’ regolatevi un attimo”. Nell’ultimo post condiviso su Instagram da Elisa Zenit non c’è, ma qualcuno ne ha comunque approfittato per criticare il suo look. (Continua dopo foto e post)







Nella foto Elisa Isoardi posa con il pasticciere Sal De Riso e i suoi squisiti babà. Maglioncino giallo, grembiule alla vita e sorriso. Ma complimenti sul suo talento e naturalezza a parte, questa immagine da ragazza della porta accanto non è piace a tutti. E stesso discorso per i suoi capelli. “Ma quando deciderai di liberarti da questa immagine di casalinga e di donna all’antica, che non ti avvantaggia per niente?”, si chiede uno. E altri: “Sei brava ma non ti hanno indovinato il look. Capelli bruttissimi e abiti orrendi, ti stanno pure male”, “Con una sforbiciata ai capelli sei il top”. Elisa ascolterà questi ‘consigli’ dei fan?

