“Hey, si vede tutto!”. Wanda Nara sul divano, i suoi fan vanno fuori di testa

Non si fa che parlare di lei, Wanda Nara, la famosissima moglie di Mauro Icardi, nonché opinionista del programma sportivo Tiki Taka. L’argentina è molto seguita su Instagram, dove pubblica numerose foto della sua vita quotidiana, ma anche del suo lavoro. Tanti infatti gli scatti presi dai suoi shooting fotografici, che mettono in mostra le sue curve esplosive e la sua bellezza da urlo. Come tutti sanno in questo periodo Wanda vive a Parigi, in quanto il marito gioca col Paris Saint Germain. Ma anche se distante, continua a lavorare a Tiki-Taka, il programma di Pierluigi Pardo su Italia 1.

Nella ultima puntata ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole. Non è una novità che Wanda sia sempre la regina della provocazione. La manager e moglie di Icardi, infatti, non smette mai di far parlare di sé. Le sue foto provocanti e sensuali sono spesso fonte di critiche da parte della maggior parte dei suoi followers, proprio per questo è stata “costretta” a nascondere i commenti delle sue foto. Continua a leggere dopo la foto

















L’argentina è poco apprezzata per la sua influenza, considerata negativa, sull’ex giocatore dell’Inter e per tutte le sue foto sensuali perché Wanda non è solo una moglie ma è anche una madre. Ultimamente infatti ha pubblicato anche le foto delle sue bambine tutte in tiro, ma gli scatti che davvero interessano sono quelli senza veli o quasi di se stessa. Continua a leggere dopo la foto









La Nara poche ore fa ha pubblicato una serie di foto bollenti pre trasmissione. I look dell’Argentina sono sempre incredibili, al limite della censura: top aderenti e scollati. Il 27 ottobre 2019, indossava una camicia azzurra con una scollatura molto ampia che lasciava davvero poco spazio alla fantasia. Se non bastasse questo, Wanda pubblica una foto completamente stesa sul divano di Tiki Taka con il seno schiacciato contro i cuscini. Continua a leggere dopo la foto







Forse per gioco o per riposarsi qualche secondo, l’argentina si è stesa a pancia in giù sul divanetto presente in studio, assumendo una posa che ha messo in risalto la sua scollatura, rendendola davvero ‘esagerata’. Immediata la reazione dei fan, che sono subito impazziti vedendo lo scatto, che ha reso ancor più esplosivo del solito il decolleté della bellissima Wanda. Che meraviglia!

