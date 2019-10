Laura Torrisi è un’attrice e modella (ed ex compagna di Leonardo Pieraccioni) ma di recente si è fatta apprezzare dal pubblico anche per le sue doti canore. La bellissima Laura, 40 anni il prossimo dicembre, era infatti tra i vip che hanno partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities. La Torrisi, che per tutto il percorso è stata sostenuta da Pieraccioni, il papà di sua figlia, è stata eliminata dalla gara (alla fine vinta da Pamela Camassa) a un passo dalla finale.

Si è anche abbandonata al pianto sul palco. L’ex compagno, con cui ha mantenuto un ottimo rapporto dopo la fine della loro relazione, ha di recente lanciato una frecciatina a Ciro Ferrara, l’ex calciatore che ha “fatto fuori” Laura ad Amici Celebrities. “Ciro in finale e te no? Come levare Don Matteo dal catechismo e metterci Massimo Ceccherini”, ha affermato. (Continua dopo la foto)

















Insomma, Leonardo Pieraccioni non deve aver preso bene l’eliminazione di Laura. Dopo quella frecciatina dietro le quinte del talent, Ciro Ferrara, che è arrivato quarto alla finalissima, ha replicato all’attore e regista fiorentino sottolineando che quella battuta era vecchia: l’aveva già proposta in un precedente video. Anche se non ha vinto, Laura Torrisi è stata molto apprezzata ad Amici Celebrities. (Continua dopo la foto)









Oltre che per la sua innegabile bellezza, Laura si è fatta conoscere anche per il suo carattere forte e volitivo e per la sua tempra. Caratteristiche che hanno subito conquistato il pubblico, che dopo Amici Celebrities la ama ancora di più. Specie poi quando su Instagram l’attrice condivide scatti che mettono in risalto il suo fascino. Come l’ultimo, dove la bella Laura prende il sole con una canottiera molto (ma molto) scollata. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram 27•10•2019 Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura) in data: 27 Ott 2019 alle ore 9:20 PDT



Like e commenti (molti su Amici Celebrities) sono arrivati a pioggia. “Meraviglia”, “Sei stupenda”, “Fai sognare ad occhi aperti”, “Straordinariamente bella”, “Così non vale, non puoi mettere queste foto con tutta la tua bellezza esplosiva”, si legge. Per tantissimi utenti, poi, nonostante il verdetto è lei la vincitrice di Amici Celebrities: “Sei bellissima e bravissima, per me Amici lo hai vinto tu”. E c’è anche chi la paragona a Sofia Loren: “Una volta c’era Sofia Loren, ora c’è lei”.

Riccardo Mandolini, il figlio di Nadia Rinaldi, è già una star: ecco come lo ritroviamo