Taylor Mega è uno dei personaggi del momento. Non tanto in tv, quanto su Instagram la sexy influencer 25enne fa sentire la sua presenza quotidianamente. Per la gioia del suo pubblico maschile, Taylor si mostra spesso in pose e mise super sexy e, anche se non mancano le critiche, lei continua a infiammare i social con scatti in cui il suo corpo perfetto e le sue curve esplosive fanno da padroni.

Solo qualche giorno fa, poi, Taylor Mega ha annunciato di aver posato nuda per la rivista maschile For Men con un post che anticipa il mese di marzo 2020 che, inevitabilmente, ha mandato in visibilio tutti i suoi tantissimi follower. Ma foto senza veli a parte, Taylor ha deciso di destinare il suo cachet a Wall of Dolls, associazione che si occupa di proteggere le donne vittime della violenza di genere. (Continua dopo la foto)

















Lo spiega la stessa Taylor nella didascalia del post: “Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario FOR MEN Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione Wall of Dolls che lotta da anni contro la violenza sulle donne. Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabù, invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata. Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia”. (Continua dopo la foto)









In attesa del prossimo 4 novembre, comunque, i suoi fan possono continuare a consolarsi con le foto e le Storie bollenti che l’influencer non manca mai di postare. E dopo il post che anticipa l’uscita del calendario senza vali, è proprio tra le ultime Storie di Instagram che arriva un’altra immagine provocante e super sensuale della bella e sfontata Taylor Mega. (Continua dopo le foto e post)





Taylor ha partecipato alla festa di compleanno di Federica Panicucci. Al party per il 52esimo della conduttrice di Mattino 5 c’era anche lei tra i tanti vip invitati e, poche ore dopo, ha condiviso un po’ di video del suo outfit di fronte allo specchio. Maglietta rossa e pantaloni neri super attillati. Niente di ‘hot’, anche se pure da quel look semplice e casual si nota bene il suo fisico mondiale. Ma siamo sicuri che tanti avranno notato che sotto alla maglia non c’è traccia di intimo. A quanto pare uscire senza reggiseno è la nuova moda…

Guendalina Tavassi, “altro che Belen!”. La foto seminuda è mozzafiato ma piovono anche critiche feroci