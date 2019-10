Mamma, modella e influencer ma si è fatta conoscere dal grande pubblico come concorrente al Grande Fratello. Oggi Guendalina Tavassi la vediamo nei salotti televisivi di Barbara D’Urso ma è più che altro in rete che fa sentire la sua presenza. Su Instagram Guendalina ha una folta schiera di fan (quasi 900mila) ed è con loro che condivide la maggior parte del suo quotidiano.

Gli scatti di lavoro, certo, ma non mancano quelli dei momenti in famiglia con i figli (è mamma di Gaia, avuta da una precedente relazione, e di Sasy e Chole avuti da Umberto D’Aponte) e il suo amore. E poi, ovviamente, non mancano quelli in cui la Tavassi mette in mostra tutta la sua bellezza esplosiva. Sempre con una punta di ironia, come avvenuto nel post pubblicato sul suo profilo solo qualche giorno fa. (Continua dopo la foto)

















Guendalina, che come detto ha un profilo Instagram molto attivo, ha condiviso con i suoi fan una foto in cui indossa una camicia gialla aperta sul davanti che lascia poco all’immaginazione. Praticamente il suo décolleté era tutto di fuori. “Ogni giorno mi guardo allo specchio e mi dico: ‘Grazie Madre Natura’. (Per i poco ironici, sto scherzando ovviamente)”, ha scritto nella didascalia. (Continua dopo la foto)









La ex gieffina non ha mai negato di essere ricorsa alla chirurgia estetica per aumentare qualche taglia del suo seno e l’ha ribadito a modo suo sotto alla foto con la scollatura più che vertiginosa che ha registrato immediatamente un boom di like e di commenti. Ora, pochi giorni dopo, un altro scatto super sensuale. Questa volta Guendalina Tavassi si lascia immortalare sul letto con un completino intimo di pizzo nero. (Continua dopo foto e post)







“Vi risparmio la frase romantica con sedere di fuori facendo finta di voler inquadrare il tramonto”, ha scritto lei che in quello scatto in lingerie mostra curve e fondoschiena da capogiro, il tutto condito da un sorriso malizioso. Chi la ama l’ha subito riempita di complimenti (“Altro che Belen!“, “Ciao perfezione, sei sempre più bella e sensuale” e “Mi fai morire!”), altri l’hanno accusata di aver usato Photoshop e altri ancora, ciliegina sulla torta, l’hanno criticata duramente. “Vai a zappare!”, le ha suggerito un utente.

