“Capisci che la pancia cresce quando ti accorgi che porti la maglietta alla Homer Simpson”. Con queste parole e mostrando il pancino, la ex corteggiatrice di Uomini e Donne dà ai suoi follower la bella notizia: aspetta un bambino. Ventitre anni, ha incontrato il compagno e futuro papà poco dopo la fine dell’esperienza nello studio di Maria De Filippi, dove il pubblico l’ha conosciuta nella stagione 2017-2018.

Ma in realtà quella che oggi ha annunciato di essere in dolce attesa era già apparsa in tv. A Detto Fatto per la precisione. La futura mamma in questione è Eleonora Fortini, romana classe 1996 che debuttò in televisione nel 2017, in un tutorial del programma oggi condotto dalla bella Bianca Guaccero. Dopo pochi mesi, poi, Eleonora è approdata a Uomini e Donne per corteggiare Mariano Catanzaro. (Continua dopo la foto)

















Mariano, il tronista su cui poi quale arrivò una pesante segnalazione, alla fine scelse Valentina Pivati ma Eleonora si disse comunque contenta per aver fatto quel percorso: “Nonostante com’è andata a finire sono felice. Lo sono perché sono entrata in un percorso già avviato da tempo e sono riuscita a farmi spazio. Sono felice perché è stato emozionante e al tempo stesso stressante”. (Continua dopo la foto)









E ancora: “Sono felice perché sono riuscita ad arrivare fino alla fine rimanendo me stessa, nonostante abbia creduto molte volte di non farcela a causa della mia timidezza e di tutto il contesto. Sono felice perché ho messo in ballo tutti i miei sentimenti anche se non sono riuscita ad arrivare a tutti. Sono felice perché quando mi veniva richiesto di mostrare il mio 100% non l’ho mai fatto tenendo sempre una piccola percentuale per me… molti mi hanno criticata per questo mentre tanti altri mi hanno apprezzata, ma credo che dobbiamo fare ciò che riteniamo giusto e ad oggi dico che sono felice anche per questo”.(Continua dopo le foto)







Come detto, poco tempo dopo Eleonora Fortini ha incontrato il grande amore con Lorenzo Fiorini, il calciatore del Civitavecchia con cui ora sta per mettere su famiglia, come mostrano le foto condivise tra le sue Instagram Stories in cui mostra il pancino. La gravidanza va avanti già da qualche mese, dunque il piccolino (o piccolina) arriverà tra non molto tempo.

