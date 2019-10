Il confronto a Uomini e Donne dopo Temptation Island Vip ha confermato che tra Serena Enardu e Pago l’addio è definitivo. Dopo quasi 7 anni d’amore l’ex tronista e il cantante hanno scritto la parola fine sulla loro relazione. Prima a Temptation, durante un falò incandescente. Poi nello studio di Maria De Filippi, dove i due si sono rivisti. L’ex coppia è stata invitata da Maria per un ulteriore chiarimento, ma l’incontro non è stato per niente semplice.

“Doveva dirmelo prima, non vado a Temptation a farmi martoriare dalla mia fidanzata”, ha detto il cantante, accusando Serena di non avergli mai detto che non l’amava più e di aver flirtato con Alessandro Graziani. “Il tuo intento è quello di mettere in dubbio la mia moralità e non te lo permetto”, ha risposto lei, furiosa. E lui: “L’hai messa in dubbio da sola”. (Continua dopo la foto)

















“Non ce l’ho con Serena – ha chiarito poi Pacifico Settembre -, ma se mi avesse detto che non mi amava più, non avrei nemmeno partecipato a Temptation Island, non mi sarei mai messo così in pericolo. Gliel’ho chiesto più volte ma mi ha sempre detto di no. I problemi che avevamo avrebbero potuto farci lasciare o no, ma un sentimento finito non si risolve. La mia delusione è forte, fino al giorno prima di arrivare a Temptation lei mi aveva detto che mi amava”. (Continua dopo la foto)









Finita la puntata di UeD che, come detto, non ha cambiato le cose tra Serena e Pago, lei è finita (di nuovo) in pasto agli hater. Attaccata e insultata al punto da intervenire: “Non vi nego che io sia stata male nel leggere tante cose, però ho preferito non oscurare i messaggi sotto i miei post perché volevo lasciare possibilità di esprimersi a tutti. Questo è il mondo, è fatto anche da persone che non ragionano e che ti vomitano tutta la loro rabbia addosso… Magari è servito a qualcuno”. (Continua dopo le foto)







E Pago? Non sono sfuggiti alcuni like lasciati sotto ai post della ex, Miriana Trevisan. I due, che sono anche genitori di Nicola, sono stati legati per molto tempo e durante Temptation la showgirl ha più volte difeso l’ex, spiegando di provare grande stima nei suoi confronti. Ma a quanto pare affetto e stima sono reciproci come dimostrano quei “mi piace” del cantante. Ma niente di più: “Siamo due genitori che si stimano”, ha risposto la Trevisan a un utente che ha fatto notare il gesto di Pago e messo così a tacere qualsiasi ipotesi di un ritorno di fiamma.

