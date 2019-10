“Ma è finta?”. Laura Chiatti senza un filo di trucco: la bellezza assoluta che mette tutti a tacere

Se c’è una donna bella in Italia, quella è Laura Chiatti. Bionda, occhi azzurri, lineamenti perfetti. Laura è un’attrice meravigliosa e donna in carriera. Ma al primo posto, per lei, c’è sempre la famiglia. Laura Chiatti, infatti, ha due figli – Enea e Pablo – e ama prendersi cura di loro e passare il tempo con loro. Enea e Pablo sono i figli che Laura Chiatti ha avuto da Marco Bocci, il collega che ha sposato nel 2014. Ma voi, l’avete mai vista Laura Chiatti senza trucco? Beh, tenetevi forte perché è di una bellezza impressionante.

E pensare che noi passiamo le ore a truccarci per essere carine e lei, senza trucco, è ancora più bella. Pazzesca. "Buongiorno mondo @yleniawhite" scrive Laura Chiatti a didascalia del selfie senza trucco. Niente, neanche un filo di lucidalabbra. Neanche il copriocchiaie. Nulla. La sua bellezza è tutta al naturale. Ma è vera o è finta? È naturale che uno se lo chieda… La sua bellezza è abbagliante.

















Occhi verdi, pelle chiara e distesa, look casual, sguardo malizioso. Laura è perfetta e anche molto simpatica: è una donna alla mano e dice sempre ciò che pensa. Per questo – non solo per la sua bellezza – i fan la amano così tanto. "Che occhi stupendi!", "Ciao super donna!", "Meravigliosa", sono alcuni dei commenti che compaiono sotto allo scatto di Laura. In effetti non le si può dire nulla, se non che è stupenda… E il figlio minore è identico a lei.









Laura Chiatti ha esordito al cinema nei primi anni 2000 (nella serie "Compagni di scuola interpretava la fidanzata di Riccardo Scamarcio) poi, pian piano, Laura Chiatti si è fatta strada ed è diventata sempre più famosa. Tra i suoi lavori più importanti c'è il ruolo nel film "L'amico di famiglia" di Paolo Sorrentino e la serie tv "Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu", dove recitava insieme a Claudio Santamaria. Ma Laura Chiatti ne ha fatti di film…





Visualizza questo post su Instagram Buongiorno mondo @yleniawhite Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 26 Ott 2019 alle ore 4:07 PDT



Ve la ricordate in “Ho voglia di te”? Si tratta del film tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia. È stato girato nel 2007 e anche in quella occasione Laura recitava al fianco di Riccardo Scamarcio. Ma Laura, forse in pochi lo sanno, ha un grande amore anche per la musica. Laura Chiatti ha pubblicato due dischi! I fan non dimenticheranno facilmente l’esibizione con Al Bano al Festival di Sanremo del 2013.

