Ma che fine hanno fatto i capelli rossi di Jane Alexander? I suoi follower se lo sono chiesto dopo aver visto l’ultima foto che Jane Alexander ha postato su Instagram. Un’immagine che la mostra completamente diversa da come siamo abituati a vederla. “Quando apri la porta sto ancora sorridendo. Sei un pochino invecchiato, forse. Ti accarezzo il viso con la mano – scrive Jane Alexander – Poi infilo il naso nell’incavo tra il tuo collo e la spalla e torno a casa. Mi abbracci. Mi stringi forte. Fai sempre così. Come se avessi paura di perdermi. Di non rivedermi più. Resto lì, mi godo il momento.

Con il piede do un calcio alla porta. Siamo soli, io e te. ‘Che ti è preso prima?’ Silenzio. Mi sembra di sentire il tuo cuore, adoro quel suono. Mi prendi per le braccia e mi allontani da te per guardarmi negli occhi. I tuoi sono tristi, come i miei. La finestra è aperta, non ci sono tende, la vista è meravigliosa, tutto quel verde, quanto mi piace. Mi siedo sul divano. Mi segui con lo sguardo mentre tolgo il cappotto”. Continua a leggere dopo la foto

















E si legge ancora: “‘Amore, cosa c’è? Devi dirmi qualcosa?’ Ti siedi sulla sedia di fronte a me e finalmente dici: ‘Dobbiamo parlare’. Chapter 4”. Cosa significheranno quelle parole? Perché avrà deciso di leggere proprio quel passo? Non si sa. Quel che si sa è che quello scatto è stato molto gradito dai fan. “Buongiorno Jane! Sei meravigliosa con questi capelli! Come sempre bello e avvincente quello che scrivi. Felice giornata 🌻🌻 un abbraccio 🌻”, le scrive un fan che ha notato il suo cambio di look. Continua a leggere dopo la foto









“Buongiorno bella bionda”, “Come porti i capelli bella bionda?”, “Bellissima”. La scelta di Jane Alexander ha convinto i follower che le fanno molti complimenti. In effetti quel colore le sta divinamente. E anche se il rosso le donava molto, piace tanto anche in versione bionda. Sì, decisamente il colore le illumina il volto. Ovviamente, oltre ai commenti sul nuovo colore di capelli spuntano anche commenti su “altro”. Nella fattispecie sul seno. In tanti, infatti, notano la scollatura di Jane. Continua a leggere dopo la foto





Nello scatto che ha fatto impazzire i follower, Jane Alexander è seduta sul letto, ha la mano in bocca, guarda verso l’obiettivo con malizia. Un’immagine che è piaciuta tantissimo come dimostrano i tanti like ricevuti dall’attrice. Nell’ultimo periodo la Alexander ha confessato di essere ingrassata dieci chili e di stare alla grande. Sarà per questo che ci sembra più bella che mai?

