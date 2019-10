“Irriconoscibile”: Aurora Ramazzotti, il drastico cambio di look lascia i fan interdetti

È bella, è simpatica, è raggiante. Ed è innamorata. Aurora Ramazzotti sta vivendo un periodo davvero d’oro: la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker è pazza del suo Goffredo Cerza e si è persino parlato di matrimonio. I due stanno insieme da tempo, sono innamorati, non riescono a stare lontani e la loro unione è stata benedetta anche dalle loro famiglie. E visto che qualche tempo fa i due erano stati visti in un ristorante insieme ai genitori di lui e a Sara Daniele, grande amica di Aurora, il gossip ha subito fatto due più due.

E messo in giro la voce del loro matrimonio. Ma no, Aurora e Goffredo, per il momento non convolano a nozze. In fondo sono davvero giovanissimi e hanno tutto il tempo di fare certe scelte. Non si sposa, in compenso Aurora Ramazzotti cambia look in modo drastico… Il video che la figlia di Michelle ha postato su Instagram ha lasciato tutti a bocca aperta. Ma di che video si tratta? E davvero ha cambiato look? Continua a leggere dopo la foto

















“That’s when you know you’ve found somebody special. When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably enjoy the silence”, con questa didascalia Aurora Ramazzotti posta il suo video ironico nel quale lei e Goffredo Cerza ballano l’iconica scena di Pulp Fiction sulle note di “You never can tell”. Aurora e Goffredo imitano Uma Thurman e John Travolta e, tra una risata e l’altra, ballano scalzi. Un video davvero divertente. Continua a leggere dopo la foto









Ma c’è una cosa che salta agli occhi di tutti. Ed è il cambio look drastico di Aurora. Jeans a vita alta, maglietta cortissima, Aurora Ramazzotti si mostra con un caschetto cortissimo. E i fan restano senza parole. Ma Aurora ha davvero tagliato i capelli o quella che aveva addosso era una parrucca per assomigliare a Mia Wallace di Pulp Fiction? “Non hai tagliato i capelli, vero? Ti prego dimmi di no😭😭”, si legge tra i commenti al video. Continua a leggere dopo la foto





E ancora: “Hai tagliato i capelli?”, “Che hai fatto ai capelli?”. Bella, spiritosa, sicura di sé, Aurora Ramazzotti è sempre più amata sui social dove continua a essere seguita da un numero sempre maggiore di follower. Aurora piace perché è spontanea, simpatica, sincera e sa come non prendersi troppo sul serio. Ma ora i fan si augurano che i capelli corti siano solo una parrucca… E voi che dite?

