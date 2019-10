Tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati è finita da tempo. I fan della coppia nata a Uomini e Donne che ha partecipato anche a Temptation Island sogna il ritorno di fiamma, a maggior ragione dopo che i due sono stati avvistati insieme. Il gossip sembra proprio non dare tregua a Giordano e, come detto, nelle ultime settimane si è iniziato a rumoreggiare parecchio su quell’avvistamento con la bella ex tronista, ma per ora quella parte di pubblico di Uomini e Donne che li rivorrebbe insieme dovrà farsi una ragione della rottura.

Anche perché i rumor su Giordano corrono alla velocità della luce. Proprio poco fa era stato pizzicato insieme a un altro volto della trasmissione, Barbara Fumagalli. I due erano stati sorpresi in piena notte per le vie milanesi con lui che da gentiluomo le offriva la sua giacca per ripararsi dal freddo.

















A lanciare il rumor con tanto di prove fotografiche era stato il blog VeryInutilPeople: "Ieri sera, il 23enne avezzanese è stato pizzicato fuori dall'Hollywood, a Milano in compagnia di Barbara Fumagalli, modella, ex tentatrice di Temptation Island Vip nonché ex corteggiatrice di Andrea Cerioli a Uomini e Donne, che lo scorso giugno era stata legata ad Andrea Damante". E poi: "Giordano e Barbara sono stati poi nuovamente avvistati verso le 4 del mattino mentre si riparavano dalla pioggia sotto ad un portico. Nel video possiamo vedere come lui le metta una giacca sulle spalle. Che gesto carino!".









Ora un nuovo avvistamento. Questa volta però Giordano non è stato beccato con una ex protagonista dello show che gli ha dato la popolarità, ovvero Uomini e Donne, ma di un altro programma seguitissimo: il Grande Fratello. Giordano Mazzocchi era in compagnia dell'ex gieffina Alessia Prete, da poco tornata single dopo che la relazione con Matteo Gentili è naufragata. Succedeva una ventina di giorni fa circa.







Anche in questo caso il gossip arriva dai social. La vicinanza sospetta tra Giordano Mazzocchi e Alessia Preti è trapelata su Instagram dove nelle scorse ore si sono diffuse a macchia d’olio delle foto e un breve filmato in cui si vedono i due insieme in discoteca. E adesso tutti a chiedersi se tra l’ex corteggiatore e la ex gieffina ci sia del tenero o una semplice amicizia.

